Dalot marca golaço e Manchester United vence Sheffield fora de casa

Em jogo válido pela nona rodada da Premier League, o Manchester United visitou o Sheffield United neste sábado (21), e venceu por 2 a 1. O lateral-direito Diogo Dalot marcou um golaço no segundo tempo para garantir a vitória dos Diabos Vermelhos.

Primeiro tempo igual

A primeira etapa ficou marcada pela igualdade. Aos 28 minutos, McTominay, autor de dois gols na última rodada, marcou novamente para o Manchester United e abriu o placar. Minutos depois, o mesmo jogador cometeu pênalti e McBurnie empatou a partida aos 33'.

No fim do primeiro tempo, o Manchester United aumentou o ritmo e buscou o segundo gol. Aos 42 minutos, Bruno Fernandes cobrou falta com maestria, e a bola explodiu no travessão. Aos 47 minutos, a bola ficou viva na área, e Hojlund, de frente para o goleiro, finalizou, mandando-a para fora.

Domínio do United na etapa final

No segundo tempo, o Manchester United dominou as ações, mas teve dificuldades nas finalizações. Aos 56 minutos, Rashford recuperou a bola no ataque e acionou Hojlund, que, estando sozinho, dominou e finalizou, desperdiçando uma boa oportunidade.

Aos 58, Antony fez jogada e acionou Rashford, que entrou na área e bateu cruzado. A bola saiu tirando tinta da trave. O Manchester United continuou a criar oportunidades. Aos 58 minutos, Amrabat soltou um foguete de fora da área, e a bola mais uma vez explodiu no travessão do Sheffield. No rebote, Bruno Fernandes mandou para fora.

O segundo gol do Manchester United saiu, enfim, aos 75 minutos. Dalot recebeu na entrada da área e soltou um foguete no ângulo esquerdo, anotando um golaço para os Diabos Vermelhos.

No fim do confronto, a equipe comandada por Erik ten Hag continuou a criar chances. Aos 86 minutos, Garnacho finalizou de fora da área, e a bola tirou tinta da trave. Nos acréscimos, Martial acionou Garnacho, que, estando sozinho, desperdiçou uma chance clara para o United.

Dia de luto!

O ex-jogador do Manchester United e da Seleção Inglesa, Sir Bobby Charlton, faleceu na manhã deste sábado, dia 21. O jogador, campeão da Copa dos Campeões em 1968 pelo clube inglês, também conquistou a Copa do Mundo com a Inglaterra em 1966.