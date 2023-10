Colônia vence M'gladbach e conquista primeira vitória na Bundesliga

Colônia e Borussia Monchengladbach se enfrentaram neste domingo (22), no estádio RheinEnergieStadion, em partida válida pela oitava rodada da Bundesliga. O time da casa venceu por 3 a 1 e conquistou sua primeira vitória no campeonato. Como resultado, o Colônia chegou a quatro pontos e sai da lanterna da competição. Já o Borussia M'gladbach estaciona no meio da tabela e amarga sua quarta derrota.

A partida começou com pressão por parte da equipe mandante, que abriu o placar logo ao nove minutos de partida, em cobrança de pênalti de Florian Kainz. O camisa 11 chutou forte no canto esquerdo do goleiro Nicolas, que até acertou o canto mas não conseguiu impedir o primeiro gol da partida. Após o gol, o Colônia manteve a pressão e controlou toda a primeira etapa. A equipe do M'gladbach não produziu nada e encerrou a etapa inicial sem um chute ao gol se quer.

A etapa final manteve o que foi o primeiro tempo. O time da casa com a bola no pé e o controle do jogo, mas quem marcou foi o time visitante. Em rara escapada, o M'gladbach conseguiu um escanteio e nele encontrou seu gol de empate, com Elvedi, de cabeça. O que poderia ser uma busca por recuperação na partida, foi por água abaixo 10 minutos depois com a expulsão de Koaudio Koné.

Após a expulsão, os visitantes se fecharam e até montaram uma linha de 5 defensiva para tentar segurar o empate, mas quatro minutos após Koné ir para o chuveiro mais cedo, os visitantes cometeram mais uma penalidade, que foi cobrada novamente por Florian Kainz, ampliando o placar, dessa vez em cobrança sem chance nenhuma para o goleiro. Bola de um lado, goleiro do outro.

Ainda teve tempo para mais um. Já nos acréscimos, Luca Waldschmidt ampliou para o time visitante e sacramentou a primeira vitória do Colônia no campeonato alemão.

Agenda

O Colônia volta à campo no próximo sábado (28), às 13h30 (horário de Brasília), quando visita o RB Leipzig. Já o Borussia Monchengladbach recebe o Heidenheim, também no sábado (28), às 10h30 (horário de Brasília)