Com gol de Rodinei, Olympiacos vence o West Ham na Europa League

Nesta quinta-feira (26), o Olympiacos recebeu o West Ham no Estádio Karaiskákis pela terceira rodada da Europa League e venceu por 2 a 1. Fortounis e Rodinei marcaram os gols do time grego e Lucas Paquetá diminuiu para os ingleses já no fim da partida.

Com o resultado, o West Ham segue na liderança do grupo A, mas estacionou com seis pontos e viu o Freiburg colar na vice-liderança com a mesma pontuação. Já o Olympiacos, assumiu a terceira colocação e voltou a respirar no torneio. O Backa Topola é o lanterninha com apenas um ponto conquistado.

Olympiacos sai na frente

O jogo começou movimentado e com boas oportunidades de ambos os lados. Aos nove, Alexandropoulos ajeitou o corpo e bateu com efeito da entrada da área em direção ao canto direito da meta, mas Areola fez bem a cobertura e defendeu de forma confortável.

Um minuto depois, foi a vez do West Ham atacar. Benrahma encontrou um espaço dentro da área, mas finalizou à direita do gol. Entretanto, foram os donos da casa que saíram na frente.

Aos 33, Konstantinos Fortounis arriscou de fora da área e mandou no cantinho, sem chances para Areola, para abrir o placar para o Olympiacos: 1 a 0. O segundo gol veio ainda no fim da primeira etapa.

Gols de brasileiros ditam o jogo

Nos acréscimos, Rodinei recebeu na direita, cruzou na área e a bola desviou no zagueiro Ogbonna, enganando o goleiro Areola e morrendo dentro do gol: 2 a 0, com gol do brasileiro — o segundo do lateral pelo time grego.

Na reta final de partida, outro gol de brasileiro. Desta vez para o West Ham. Aos 87, Lucas Paquetá recebeu o passe na entrada da área e finalizou de primeira no canto esquerdo para diminuir: 2 a 1.

Para o azar do West Ham, não houve mais tempo para o empate e a partida terminou com vitória grega.

Agenda

Olympiacos e West Ham voltam a se enfrentar em novembro, no dia nove, pela quarta rodada da UEFA Europa League. O jogo de volta será na Inglaterra.