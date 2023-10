Tottenham encara Crystal Palace para manter liderança da Premier League

Nesta sexta-feira (27), às 16h (horário de Brasília), o Tottenham visita a equipe do Crystal Palace no Estádio Selhurst Park, visando a permanência na primeira colocação da Premier League. O Spurs está apresentando um excelente futebol no começo da temporada europeia, com a brilhante dupla: Son e Maddison.

Na 10° rodada da competição, os dois times possuem situações bem diferentes, os Eagles estão com 12 pontos em 9 jogos disputados, presentes na 11ª posição. Pelo outro lado, a equipe comandada pelo técnico Ange Postecoglou vive um momento especial, líder do campeonato com 23 pontos.

O Tottenham vem de uma vitória diante do Fulham por 2 a 0, enquanto o Crystal Palace foi derrotado por 4 a 0 pelo Newcastle. A vitória fora de casa é muito importante para o Coys, seguido pelo vice-líder Manchester City, por isso precisam vencer para respirar tranquilamente na ponta da tabela.

Dupla Implacável

A chegada do meia inglês James Maddison na última janela de transferências e o reencontro de um bom futebol pelo coreano Son, podem explicar a grande fase do Tottenham. Os dois juntos somam 16 participações diretas para gols em apenas 9 jogos da Premier League. Uma importante aparição para o time, após a saída do astro Harry Kane para o Bayern de Munique.

Foto: Divulgação / Tottenham

Prováveis escalações

Tottenham: Vicário, Pedro Porro, Cristian Romero, Van de Ven, Emerson Royal, Sarr, Højbjerg, Kulusekvski, Maddison, Son e Richarlison.

Crystal Palace: Johnstone, Ward, Andersen, Guehi, Mitchell, Doucoure, Lerma, Hughes, Mateta, Édouard e Jordan Ayew.