Liverpool goleia Toulouse e continua com 100% de aproveitamento na Liga Europa

Em jogo pela terceira rodada da Liga Europa,, Liverpool saiu vencedor diante a um chocolate aplicado no adversário Toulouse e mantém os 100% de aproveitamento na competição. Jota, Endo, Darwin Nunes, Gravenberch e Salah, foram os marcadores pela equipe de Liverpool, que saiu de jogo com o placar de 5 a 1, e Dallinga descontou e fez o único da equipe francesa.

Tabela

O Liverpool lidera o Grupo E com nove pontos, seguido pelo Toulouse, que tem quatro. O Lask Linz venceu o Union Saint-Gilloise e saltou para a terceira posição.

Na trave e gol

Em um dos lances do jogo, uma jogada inusitada ocorreu, Darwin Núñez foi lançado, driblou o zagueiro e passou bonito pelo goleiro. Quando foi concluir a grande jogada, com o gol aberto, porém, acertou a trave. Quando o uruguaio se lamentava, Gravenberh pegou a sobra e mandaou para o fundo da rede.

Foto: Divulgação / Liverpool

Com tranquilidade

A equipe inglesa não teve muita dificuldade de vencer o adversário. Jogando em casa, e a torcida a seu favor, ficou ainda mais fácil de aplicar a goleada. Liverpool, no total deu 21 chutes e 9 chutes ao gol, que resultaram em 5 gols, com uma posse de bola de 63%.

Do outro lado, no time de Toulouse, foram no toal 9 chutes, sendo 3 ao gol, que resultou em apenas 1 gol, com a porcentagem da posse de bola em 37%.

Próximos confrontos

A quarta rodada está marcada para o dia 9 de novembro, e as equipes voltam a se enfrentar, desta vez na França. No próximo domingo, por suas ligas nacionais, o Liverpool recebe o Notingham Forest, enquanto o Toulouse visita o Montpellier.