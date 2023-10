Situação inusitada: Borussia Dortmund tem ônibus multado na Inglaterra

Uma cena curiosa chamou a atenção daqueles que passavam nos arredores de Tynemouth: o motorista do ônibus do Borussia Dortmund viralizou nas redes sociais após ser multado por estacionar o ônibus em local inapropriado.

A visita dos aurinegros a cidade inglesa trouxe boas histórias, além da vitória por 1 a 0 sobre os donos da casa em partida válida pela Liga dos Campeões, os jogadores se depararam com uma gravação que viralizou na internet e pode ser assistida no vídeo abaixo:

O vídeo em questão, compartilhado milhares de vezes, mostra o momento em que um responsável pela ordem pública aplicou uma multa no ônibus do Borussia Dortmund. O veículo foi estacionado na cidade de Tynemouth, localizada ao norte da Inglaterra, e situada a poucos minutos do estádio St.James Park.

A multa aplicada custou 57 euros ao motorista Christian Schulz. Ele havia comprado um ticket de estacionamento para o ônibus por três libras contudo, o veículo, mesmo com o ticket, foi estacionado em local proibido, resultando na necessidade de pagar a multa.

Com a repercussão do caso Christian Schulz, empregado pelo clube desde 2011, em entrevista ao jornal alemão Bild comentou, com humor, sobre o curioso caso.

“Eu realmente queria ver o mar novamente, comer peixe e batatas fritas enquanto estava na Inglaterra. No entanto, eu não esperava que se tornaria o peixe e batata frita mais caro da minha vida. É a primeira vez que sou notificado por estacionar em local proibido com o ônibus do Borussia Dortmund – e então algo assim! Um amigo me ligou e disse que até mesmo a BBC havia noticiado isso.”