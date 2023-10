Tottenham bate Crystal Palace fora de casa e segue na liderança da Premier League

Na tarde desta sexta-feira (27), o Crystal Palace recebeu o Tottenham no Estádio Selhurst Park para o confronto válido pela 10ª rodada da Premier League. O Spurs venceu o jogo por 2 a 1 e segue na liderança com 5 pontos a frente do Manchester City, que possui uma partida a menos.

Os gols do Coys foram marcados pelo Ward (contra) e o atacante Heung-min Son. Jordan Ayew diminuiu no final para os Eagles.

Tottenham domina a primeira etapa, mas não marca

O primeiro tempo foi dominado pela equipe comandada pelo técnico Ange Postecoglou, com cerca de 70% de posse de bola, o Tottenham procurou abrir o placar, mas esbarrou em uma defesa bem postada no começo da partida.

Apesar de exercer uma excelente pressão na saída de bola adversária, o Spurs não conseguiu levar perigo ao gol do Crystal Palace na primeira etapa.

Tottenham vence e segue isolado na liderança

Na volta do intervalo, as equipes mudaram a postura e começaram a ser mais agressivas. O primeiro gol foi marcado aos 52 minutos, com uma bola chutada na entrada da área por Maddison, contando com um desvio da defesa e indo diretamente para a rede, gol contra do lateral Ward.

O segundo foi marcado aos 66 minutos pelo capitão Heung-min Son, após uma grande jogada de Brennan Johnson, joia contratada na última janela. No fim, Jordan Ayew diminiu para o Crystal Palace com um golaço de voleio aos 94 minutos da partida.

Foto: Divulgação/Tottenham

Próximos jogos

Na próxima semana, o Tottenham enfrenta o Chelsea dentro de casa por mais uma rodada da liga. Pelo outro lado, o Crystal Palace viaja até a cidade de Burnley para enfrentar o time local comandado por Vincent Kompany.