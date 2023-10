Alan Cariús celebra boa fase pelo Al-Najmah e projeta confronto pela Copa do Rei Saudita

Na última quarta-feira (25), o brasileiro Alan Cariús foi destaque mais uma vez pelo Al-Najmah, da Arábia Saudita. O meia atacante marcou um dos gols da vitória de goleada de sua equipe por 4 a 0 sobre o Hajer Club, em duelo válido pela Segunda Divisão do país.

Campeão da Copinha em 2016 pelo Flamengo, e com passagens pelo futebol turco e japonês, Alan vive bom momento no futebol saudita. Nos últimos três jogos do Al-Najmah na temporada, o brasileiro marcou duas vezes, e também concedeu duas assistências. O camisa 20 de seu clube celebrou a fase, e espera continuar com o bom desempenho nos próximos jogos.

“Fico feliz por essa fase que estou vivendo. Não apenas pelos gols e assistências, mas por poder ajudar minha equipe. Estamos subindo na tabela do campeonato com as últimas vitórias e indo bem na Copa. Espero que o momento continue para que possamos seguir fortes em busca dos nossos objetivos”, disse Alan.

Além disso, o Al-Najmah segue vivo na disputa da Copa do Rei Saudita. Após eliminar o Al-Raed, clube da Saudi Pro League, na primeira fase, a equipe enfrenta o Al-Faisaly pelas oitavas de final. Alan Cariús também projetou o confronto, que vale um lugar entre os oito melhores da competição.

“Sabemos que jogo de Copa não é fácil, e que a equipe do outro lado também tem suas qualidades. Mas precisamos dar o nosso melhor, e Deus quiser, vamos fazer um bom jogo e continuar essa grande campanha na competição”, completou.

Al-Najmah e Al-Faisaly se enfrentam na próxima segunda-feira (30), às 09h15 (horário de Brasília).