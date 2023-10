Nos pênaltis, LDU bate Fortaleza e conquista a Copa Sul-Americana

É campeã! A LDU bateu o Fortaleza por 4 a 3, nos pênaltis, e levou o caneco da Copa Sul-Americana. Brítez perdeu a cobrança decisiva, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Lucero abriu o placar para o Leão, mas Alzugaray empatou para a La U.

A decisão foi disputada no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado, no Uruguai e contou com grande presença de torcedores de ambas as equipes.

Foto: Divulgação/ Fortaleza

Primeira etapa tensa

Como de praxe, ambas as equipes se mostraram nervosas em relação à decisão, porém, seguindo à risca seus planos de jogo. O Fortaleza teve mais posse de bola (58%) e tentava empurrar a LDU para trás, forçando os erros do adversário.

Já os equatorianos, apostavam na velocidade de Jhojan Julio nos contra-ataques para arrancar um gol e fechar a casinha. Com o jogo truncado, nenhuma das equipes sobressaiu em finalizações, duas para cada.

Porém, a grande chance do primeiro tempo foi da equipe brasileira. Lucero lançou Marinho, que cortou o zagueiro e teve a oportunidade de finalizar, mas segurou demais a bola e foi desarmado, perdendo a oportunidade mais clara da partida até então.

Foto: Divulgação/ LDU

Tudo igual

Aos 46, a estratégia equatoriana quase surtiu efeito. Julio foi lançado e saiu de frente com João Ricardo, mas parou em grande defesa do goleiro brasileiro. Um minuto depois, cumpriu-se um dos ditados mais famosos do futebol: Quem não faz, toma.

Em dobradinha argentina, Pochettino cruzou pela direita, Lucero se antecipou a zaga e empurrou pro fundo das redes, explodindo a torcida tricolor presente em peso no Uruguai.

Entretanto, a alegria dos torcedores tricolores durou oito minutos. Maurício Martínez lançou Alzugaray na direita, que ganhou de Tinga, cortou dois marcadores e bateu forte para vencer João Ricardo e marcar um golaço, empatando a partida.

Após os gols, ambos os times não se lançavam muito ao ataque e a final ficou marcada pela apreensão e ansiedade de todos os presentes no estádio, que se estenderia à prorrogação.

Foto: Divulgação/ Conmebol

Prorrogação dramática

A primeira etapa da prorrogação foi de domínio da equipe comandada por Luis Zubeldia. A La U se manteve mais no ataque, cresceu na partida e chegou a levar perigo à equipe cearense, porém, pecou no momento da finalização.

Na segunda etapa, o zagueiro Titi, do Fortaleza, se lesionou, mas se manteve em campo, pois o técnico Vojvoda já havia realizado todas as seis substituições possíveis. Com isso, os minutos finais foram de drama total para a torcida do Leão. O tricolor cearense segurou o resultado e levou a decisão para as penalidades.

Domínguez Herói

Na decisão por pênaltis, Pedro Augusto teve a chance de trazer o título para o Brasil,após erro de Alvarado, mas parou em Alexander Domínguez. Nas alternadas, Piovi, capitão da LDU, acertou. Entretanto, Brítez parou também no goleiro equatoriano e a taça foi novamente para o Equador.

Este foi o 2º título da LDU na Copa Sul-Americana. O primeiro foi conquistado em 2009, contra o Fluminense.