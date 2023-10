Mikel Arteta elogia Nketiah após a vitória do Arsenal sobre o Sheffield United: "É de nível superior"

O Arsenal goleou o Sheffield United com amplo domínio dentro de campo pelo placar de 5 a 0, no jogo deste sábado (28), válido pela 10ª rodada da Premier League. O técnico Mikel Arteta deu entrevista após a excelente atuação da equipe no Emirates Stadium.

Nketiah marcou os três primeiros gols, e no fim da partida, Fábio Vieira, de pênalti, e Tomiyasu fecharam o caixão. Arteta comentou também sobre o Martin Odegaard entre os titulares, e revelou que norueguês está lidando com uma lesão.

“Passamos todos os minutos que todos jogaram. Martin (Odegaard) tem carregado uma coisinha que não ficou muito confortável nos jogos. Temos jogadores que têm uma qualidade enorme e temos que confiar neles.”

Mikel Arteta exalta atuação de Nketiah

Autor de três gols na partida, o inglês Edward Nketiah teve uma atuação de gala, substituindo o brasileiro Gabriel Jesus no ataque. O treinador elogiou bastante o atleta de 24 anos, que vem ganhando cada vez mais minutagem nesta temporada.

“Para mim ele é de nível superior. Ele começou em nove dos nossos jogos de 10 Premier League. Isso mostra o quanto confiamos nele. Um hattrick para um jogador da academia, ele precisa aproveitar isso. Esperamos que haja muitos mais por vir.”

Com a vitória, os Gunners pularam para 24 pontos, apenas dois atrás do seu rival Tottenham, líder do campeonato. O time de Londres está na segunda posição no momento, mas pode ver o Manchester City encostar na tabela se vencer a sua partida contra o Manchester United, no Old Trafford.