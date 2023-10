Em jogo de seis gols, Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund ficam no empate pela Bundesliga

Neste domingo (29), Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund se enfrentaram em duelo válido pela nona rodada da Bundesliga, no estádio Deutsche Bank Park. As equipes protagonizaram um ótimo jogo, que terminou empatado em 3 a 3.

Começo avassalador dos mandantes

O time da casa abriu o placar já aos seis minutos de jogo. Marmoush marcou de pênalti, que foi revisado pelo árbitro de vídeo e assinalado após a bola bater no braço do defensor prussiano. 20 minutos mais tarde, o time comandado por Dino Toppmoller ampliou o placar, quando Buta foi lançado na ponta direita e finalizou ao gol fazendo o goleiro Kobel fazer duas ótimas defesas, porém, lá estava ele novamente, Marmoush, que marcou seu segundo gol na partida.

O Dortmund que tinha mais a posse, mas com menos efetividade, só conseguiu diminuir o marcador aos 45 minutos da primeira etapa. Com Fullkrug ajeitando para Sabitzer, que bateu de primeira e marcou um belo gol, sem dar chances ao goleiro adversário.

Empates na segunda etapa

O time comandado por Edin Terzic voltou mais ligado na segunda etapa, e empatou o jogo logo aos nove minutos, com Moukoko, que ficou com sobra da defesa e finalizou no canto da meta defendida por Trapp.

E mais uma vez o time da casa ficou à frente do placar, com Chaibi, aos 23 minutos, após lindo passe de Skhiri, que deixou o ponta esquerda na cara do gol para balançar as redes. Mas aos 37 minutos, Adeyemi fez uma boa jogada pela esquerda, e deixou Julian Brandt na cara do gol, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. Deixando o jogo empatado, que acabou em 3 a 3.

Como fica?

Com o empate, o time de Frankfurt fica na sétima colocação, com 14 pontos somados. Enquanto o Borussia entrou no G-4, com 21.

Próximos compromissos

Ambos voltam a campo na próxima quarta-feira (01), o Eintracht enfrenta o Vitória Koln pela Copa da Alemanha. Enquanto o Dortmund encara o Hoffenheim, também pela competição nacional.