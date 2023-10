Astro do Real Madrid fatura o Prêmio Kopa

Na tarde desta segunda-feira (30), a revista France Football está fazendo a 67ª cerimônia anual do Ballon d'Or. Além do prêmio de melhor jogador do ano, a revista distribui outros prêmios, entre eles, o de melhor jogador sub-21 do mundo (Prêmio Kopa). Neste ano, o meio-campista Jude Bellingham foi o premiado após boa temporada pelo Borussia Dortmund e ótimo início pelo Real Madrid.

Temporada espetácular

A temporada de 22/23 foi muito boa para o jogador inglês. No Borussia Dortmund, o jogador quase foi campeão alemão e contou com 21 participações em gol (14 gols e 7 assistências). O sucesso obtido fez com que Jude fosse observado e comprado pelo Real Madrid por €103 milhões.

No início da atual temporada, o atleta acumula 13 partidas pelo clube Merengue e tem 13 gols marcados e 6 assistências distribuidas.

Premiação

Durante a premiação desta segunda-feira, o jogador começou o seu discurso agradecendo à sua família:

"Agradeço a todos os que me ajudaram a chegar aqui. Em especial minha família. Obrigado ao apoio, significa muito para mim"

O jogador completou sua fala retratando um pouco do que tem sido este momento para ele:

"Tem sido muito bom, fui muito bem recebido no Real Madrid. Muito bom eles acreditarem em mim, deixarem eu me expressar. Na verdade não sobraram muitos números, existe muita pressão por usar esse número (o 5). Quis homenagear um dos meus ídolos. É uma lista de jogadores maravilhosos (vencedores do Troféu Kopa), é muito importante para mim tê-lo vencido"

Os concorrentes

Para levar o prêmio para casa, Bellingham venceu importantes jogadores do cenário mundial, inclusive, Pedri e Gavi, que já venceram o prêmio em 2021 e 2022, respectivamente. Veja a lista completa dos indicados ao prêmio:

Alejandro Balde (Barcelona), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Gavi (Barcelona), Rasmus Højlund (Manchester United), Jamal Musiala (Bayern de Munique), Pedri (Barcelona), António Silva (Benfica), Xavi Simons (RB Leipzig), Elye Wahi (Lens)