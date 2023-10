Messi confirma favoritismo e vence sua oitava Bola de Ouro

A maior premiação do futebol mundial está de volta às mãos de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Em cerimônia realizada em Paris nesta segunda-feira (30), Lionel Messi recebeu a Bola de Ouro pela oitava vez na carreira.

Desbancando Haaland, Mbappé e De Bruyne, que completaram o top-4, o craque argentino se tornou o maior vencedor do prêmio de melhor do mundo na história do esporte, superando Pelé, com sete conquistas.

"Haaland, Kylian, vocês tiveram um ano incrível, jogaram muito bem no nível individual e coletivo. Haaland, espetacular o que você conseguiu. Sem dúvida nos próximos anos esse prêmio será de vocês", reiterou o craque argentino.

O astro do Inter Miami recebeu o prêmio das mãos de David Beckham, um dos CEO'S do clube norte-americano que tem o privilégio de contar com o futebol de Messi.

"Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos aqueles que votaram, que me fizeram vencedor deste prêmio, e claro, a todos os meus companheiros, jogadores de seleção. Isso dependeu da seleção argentina, o trabalho de toda uma equipe. Lautaro, Julián, Dibu. Um presente para todo nosso grupo argentino. Feito histórico o que conseguimos", disse Messi.

Messi se tornou o primeiro atleta de um time não europeu a vencer a premiação. No entanto, no período de votação para o troféu, o atual campeão mundial defendia as cores do Paris Saint-Germain, da França.

Com uma temporada mágica anotando 38 gols e 25 assistências em 54 jogos, Messi conquistou, além da Copa do Mundo, a Finalíssima pela Seleção argentina, a Supercopa da França e o Campeonato Francês pelo PSG. Além disso, o GOAT também venceu o troféu de melhor jogador da Copa do Mundo, com sete gols e três assistências, o prêmio de craque da final do mundial e foi o líder de assistências da League One, com 16 passes para gols.

"Gostaria de mencionar aqueles que sempre me apoiaram desde o início, na minha carreira e nesse momento da Copa com a Argentina. Era o título que me faltava. Apoio de muitas pessoas, de outras nacionalidades, querendo que a Argentina fosse campeã. Queria dividir esse troféu com a minha família, amigos, filhos que estão sempre comigo. Minha esposa, que esteve comigo nos bons e nos maus momentos".

Antes de finalizar seu discursso, Messi dedicou seu prêmio ao ídolo argentino Diego Maradona, campeão mundial em 1986, que faria aniversário nesta segunda-feira.

"Quero mencionar também o Diego (Maradona). Hoje é o aniversário dele, e esse é o melhor lugar para desejar a ele feliz aniversário. Onde você estiver, feliz aniversário. Isso é para você e toda a Argentina", completou.

Bola de Ouro 2023: ranking completo

1: Lionel Messi (PSG/Inter Miami e Argentina)

2: Haaland (Manchester City e Noruega)

3: Mbappé (PSG e França)

4: De Bruyne (Manchester City e Bélgica

5: Rodri (Manchester City e Espanha)

6: Vinicius Junior (Real Madrid e Brasil)

7: Álvarez (Manchester City e Argentina)

8: Osimhen (Napoli e Nigéria)

9: Bernardo Silva (Manchester City e Portugal)

10: Modric (Real Madrid e Croácia)

11: Salah (Liverpool e Egito)

12: Lewandowski (Barcelona e Polônia)

13: Bono: (Sevilla/Al-Hilal e Marrocos)

14: Gündogan (Manchester City/Barcelona e Alemanha)

15: Emiliano Martínez (Aston Villa e Argentina)

16: Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad e França)

17: Kvaratskhelia (Napoli e Geórgia)

18: Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid e Inglaterra)

19: Harry Kane (Tottenham/Bayern de Munique e Inglaterra)

20: Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina)

21: Antoine Griezmann (Atlético de Madrid e França)

22: Kim Min-Jae (Bayern de Munique e Coreia do Sul)

23: André Onana (Inter de Milão/Manchester United e Camarões)

24: Bukayo Saka (Arsenal e Inglaterra)

25: Josko Gvardiol (Manchester City e Croácia)

26: Jamal Musiala (Bayern de Munique e Alemanha)

27: Nico Barella (Inter de Milão e Itália)

28: Martin Ödegaard (Arsenal e Noruega)

28: Kolo Muani (Eintracht Frankfurt/PSG e França)

30: Rúben Dias (Manchester City e Portugal)