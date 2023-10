Com passagem pela base do Inter, Felipe D'Agostini é destaque em tradicional time universitário dos EUA e projeta mata-mata

Felipe D'Agostini, nascido em Porto Alegre, é um dos destaques do futebol universitário norte-americano. O gaúcho está jogando pelo atual campeão, Syracuse, e já anotou três gols nesta temporada. O time tem uma campanha de sete vitórias, três derrotas e seis empates, em 16 jogos ao todo. A estreia da equipe nos playoffs será nesta quarta-feira (1º), contra NC State.

"Foi uma boa primeira fase, enfrentamos adversários difíceis, mas conseguimos classificar. Aqui o equilíbrio entre as faculdades é muito grande, então nossa campanha é uma mostra disso. Mas agora é outro campeonato, playoffs é uma competição completamente diferente e estaremos preparados para isso", disse o brasileiro.

Esta foi a primeira temporada de Felipe em Syracuse e com um time da divisão do alto escalão americano. Ele ganhou a confiança e virou titular do time, sendo importante nesta reta final com gols decisivos. O jogador, que já esteve no time all-american (eleição entre os melhores do Brasil), está indo para sua última temporada no nível universitário.

"Vim para Syracuse, pois sabia que era um lugar em que eu teria a chance de título. Por ser meu último ano de College, quero vencer essa competição e me sinto muito bem aqui. Estou jogando um pouco mais recuado, mas me adaptei bem ao sistema e sei que estou em um time vencedor! Quero apenas concentrar e ajudar meu time a trazer esse título de novo para cá", finalizou