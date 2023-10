Brasileiro é eleito melhor jogador do mês de equipe da primeira divisão da Ucrânia

Após o término de cada mês, o Oleksandriya, equipe que disputa a primeira divisão da Ucrânia, escolhe os melhores jogadores do clube no período e faz uma votação entre os torcedores para eleger o “craque do mês” do time. No mês de setembro, o grande vencedor foi o atacante brasileiro Geovani Júnior.

A eleição foi feita por meio do Instagram do clube e teve o seu anúncio na última segunda-feira (30). Geovani comemorou a conquista do prêmio.

“Esse prêmio é muito importante para mim, pois estou no meu segundo mês aqui no clube e poder receber um prêmio desse traz muita alegria e confiança para seguir fazendo o meu trabalho. O meu pensamento é sempre poder ajudar a equipe dentro de campo e, juntamente com os meus companheiros, poder colocar o Oleksandriya no caminho das vitórias e nas primeiras posições”, disse.

Após 12 rodadas disputadas, o Oleksandriya ocupa a 13ª colocação da competição com 10 pontos conquistados. Um dos momentos de grande destaque de Geovani foi na partida contra o Dínamo de Kiev. O brasileiro marcou um dos gols da sua equipe na partida, que terminou com vitória do Dínamo por 4 a 2. Geovani falou sobre o momento do time e projetou a sequência do campeonato.

“Estamos vivendo um momento de instabilidade dentro da competição, isso acontece com todos os times e é muito ruim. Estamos próximos da zona de rebaixamento e sabemos que isso não é bom, que precisamos melhorar e buscar as vitórias. Estamos trabalhando muito forte para que possamos sair o mais rápido possível dessa situação incômoda", concluiu.