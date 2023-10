Wolfsburg vence bicampeão RB Leipzig e avança na Copa da Alemanha

Nesta terça-feira (31), VfL Wolfsburg e RB Leipzig entraram em campo pela segunda fase eliminatória da Copa da Alemanha. Diante de sua torcida, na Volkswagen Arena, os lobos bateram os atuais bicampeões por 1 a 0 e espantaram, momentaneamente, a má fase despachando um dos favoritos.

Após três derrotas consecutivas, o técnico Niko Kovac fez uma profunda modificação na equipe para jogar a Copa: o croata fez um total de oito mudanças em relação ao plantel que foi a campo na derrota por 3 a 2 para o Augsburg na Bundesliga. Os jogadores Baku, Bornauw, Zesiger, Gerhardt, Cerny, Vranckx, Kaminski e Tiago Tomas foram incluídos no time titular e a formação escolhida fora o 3-4-3 em detrimento do 4-2-3-1.

Marco Rose, por sua vez, fez poucas alterações no Leipzig. Do time que venceu o Köln por 6 a 0 em partida válida pela Bundesliga, apenas Gulacsi e Poulsen foram selecionados para os lugares de Blaswich e Simakan.

Apesar das mudanças significativas, os lobos não demoraram para se adaptar a nova formação. O Leipzig controlou bem a partida, mas o time da Baixa Saxônia foi mais efetivo.

Em apenas 24 segundos de bola rolando, Tiago Tomas perdeu uma oportunidade clara para abrir o placar após um erro de passe de David Raum, o jogador invadiu a área, mas parou na defesa de Gulacsi.

A resposta do Leipzig veio no minuto seguinte, em escanteio rebatido pelo adversário, a bola sobrou para Henrichs arriscar de fora da área sem sucesso. Opendä também teve a oportunidade de avançar no campo do Wolfsburg, mas chutou à esquerda do gol.

Aos 14 minutos, Tiago Tomas, no meio-campo, concedeu uma assistência magistral para Cerny, que possibilitou a quebra das linhas de marcação e a abertura do placar quando Cerny acertou o canto superior esquerdo do goleiro.

O tcheco poderia ter marcado o segundo gol em um intervalo de apenas dez minutos, por aproveitar o desentendimento defensivo entre Gulacsi e Lukeba que, na indecisão de quem iria na bola, acabaram deixando para Cerny pressionar e quase ampliar.

Na segunda etapa os toros melhoraram e chegaram ao ataque mais vezes, porém, pararam na trave. Aos 46 minutos, Raum tentou cruzar a bola na área, no entanto, ela desviou na zaga adversária e resvalou no travessão.

Aos 56 minutos, os toros saíram tocando atrás, mas após a perda da posse de bola, Poulsen perdeu o timing e atingiu o jogador do Wolfsburg resultando no segundo cartão amarelo para o jogador e, consequentemente, na expulsão.

Após este período as chances diminuíram e o jogo passou a ser mais equilibrado e estudado, condição que favoreceu os lobos que esperaram até o fim da partida para confirmar a classificação e culminando na primeira derrota dos toros desde maio de 2021.