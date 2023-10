La Masia: Como os jovens estão resolvendo na equipe principal do Barcelona?

La Masia, como é conhecida a categoria de base do Barcelona, sempre foi reconhecida por formar grandes jogadores. Nomes como: Lionel Messi, Iniesta, Busquets, Fábregas, Puyol e muitos outros começaram suas carreiras ali, para depois brilharem na equipe principal do Barça.

Hoje técnico da equipe, Xavi Hernández, além de ídolo e ex-capitão da equipe, também teve seu início de carreira na mais famosa base do mundo. Como comandante atualmente, ele possui em suas mãos várias joias que os Culés apostam como o futuro do time.

Gavi

Peça fundamental da equipe blaugrana, o polivalente Gavi já se tornou um ídolo do torcedor culé. Muito identificado com o clube, o jogador de 19 anos já possui mais de 100 jogos pela equipe principal. Além disso, ele já disputou Copa do Mundo pela seleção espanhola e ganhou os troféus Golden Boy e Kopa, para o melhor jogador jovem do mundo.

Alejandro Baldé

Substituto natural de Jordi Alba, o jogador de 20 anos é titular consolidado da equipe de Xavi. Sua notória velocidade e capacidade física fazem com que o lateral-esquerdo já tenha disputado mais de 60 partidas pela equipe principal do Barça e seja presença nas convocações da seleção espanhola.

Fermín Lopez

Titular no último El Clássico, Fermín despontou ao mundo do futebol nesta temporada. Com 20 anos, o meia realizou apenas nove jogos na equipe profissional, marcou dois gols e já chama atenção dos olhares ao redor do mundo.

Lamine Yamal

Nascido em 13 de julho de 2007, Yamal vêm quebrando recordes na equipe principal com somente 16 anos. O atacante foi o jogador mais novo tanto a estrear como titular pelo Barcelona, como por marcar um gol pela equipe. Além disso, o jogador já é presença nas convocações da seleção espanhola.

Marc Guiu

Com apenas 17 anos, o atacante já mostrou suas credenciais para o mundo. Em sua estreia, Guiu marcou o gol da vitória blaugrana sobre o Athletic Bilbao com apenas 23 segundos em campo.

Solução dos problemas

Os garotos vêm sendo a válvula de escape da equipe de Xavi. Com muita disposição, eles vêm pedindo passagem e ganhando espaço entre os titulares. Mais uma vez, o Barcelona produz suas estrelas dentro de casa, identificados com o clube e habituados ao protagonismo de um clube gigante.