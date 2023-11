Vini Jr e a luta contra o racismo: falta mais apoio das instituições ao brasileiro?

O atacante brasileiro Vinicius Jr, do Real Madrid, vem sendo alvo de inúmeros ataques racistas na Espanha. Vini já deu diversas declarações sobre, e o próprio diz estar cansado de ter que falar do assunto. É clara a exaustão do jogador em relação a este tema, e muitas das vezes as autoridades espanholas, LaLiga, times espanhóis e o próprio clube Merengue, fazem vista grossa com os casos.

Vinicius comentou em entrevista sobre os supostos “casos isolados”, que são nomeados pelas federações em diversas ocasiões.

"Desculpem parecer repetitivo, mas é o episódio isolado número 19. E contando", disse o atacante.

Falta apoio do clube merengue?

O jogador tem sido a principal peça nas últimas temporadas para o time espanhol, mesmo assim, não parece tão valorizado e respeitado o quanto deveria. Os Merengues juntamente a LaLiga e os clubes de forma em geral, já deveriam ter sido muito mais enfáticos no discurso e tomarem medidas práticas para mudar o inadmissível cenário atual.

A disponibilidade de tecnologias como reconhecimento facial podem aumentar a capacidade de localizar e reconhecer pessoas que cometam racismo nos estádios. Com um valor tão grande recebido pelos clubes, poderia haver um adendo para iniciativas que visem ao combate ao racismo, seja com programas educativos ou com medidas práticas, contratando funcionários para monitorar o comportamento dos torcedores nos estádios em dias de jogo ou para dispor de maior número de câmeras no circuito interno. Já passou da hora, é momento de agir.

Um dos exemplos de falta de interesse da LaLiga de combater o racismo, foi quando o atacante cobrou posicionamento da instituição, e o presidente Javier Tebas se incomodou, dizendo que Vini deveria se informar melhor. Episódio que aconteceu ainda no início deste ano.

Luta contra o racismo

Vini tem participado ativamente o ano inteiro de pautas contra o racismo. Mas na noite de ontem, teve a oportunidade de se declarar com forte discurso ao vivo para o mundo inteiro, durante a premiação da Bola de Ouro.

"É muito chato sempre ter que falar sobre o racismo, mas estou preparado para isso, sempre poder falar quando for necessário, para todos seguirem fortes porque eu vou lutar por eles, espero que você (Drogba) também e todos os jogadores possam nos ajudar, é muito triste toda vida eu falar sobre o racismo, gosto de falar sobre futebol, sobre grandes jogadores que estão aqui e é muito triste. Quero pedir força a vocês para seguirmos na luta e que as crianças que vão vir possam sofrer cada vez menos", declarou.

Além disso, foi prestigiado com o Prêmio Sócrates, que é dado ao jogador que realiza “as melhores ações solidárias” no mundo do futebol.

Vini Jr. foi premiado pelo trabalho do "Instituto Vinicius Jr.", que ajuda crianças carentes especialmente no Rio de Janeiro, sua cidade natal.

Foto: Divulgação / Real Madrid

"Estou muito feliz de receber esse prêmio, de poder ajudar tantas crianças no Brasil, no meu bairro. Saí da favela e é improvável que alguém de onde eu saí chegue aqui, fico muito feliz de poder ajudá-los e estar, claro, com tantos jogadores, pessoas importantes, é um sonho muito especial para mim estar com todos vocês", disse o atacante.