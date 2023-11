West Ham atropela Arsenal e Gunners estão eliminados da Copa da Liga Inglesa

Nesta quarta-feira (1), o West Ham recebeu a equipe do Arsenal no Estádio Olímpico de Londres, em confronto válido pelas Oitavas de Final da Carabao Cup. Os Gunners foram para a partida com um time misto, visando a rodada da Premier League no fim de semana.

Gabriel Martinelli, Bukayo Saka e Martin Ødegaard começaram no banco. Por outro lado, o técnico David Moyes optou por colocar seus titulares em campo.

Equilíbrio Londrino

O primeiro tempo foi equilibrado, chances para os dois lados sem levar tanto perigo as redes. Até que aos 16 minutos, Bowen cobrou escanteio e Ben White deu um leve desvio de cabeça contra o próprio gol, o mesmo reclamou com a arbitragem sobre um possível empurrão, mas o VAR não está incluído nesta fase da competição e o gol foi validado.

Show do West Ham

Foto: Divulgação / West Ham

Na segunda etapa, o técnico Mikel Arteta pediu mais intensidade e volume para a equipe do Arsenal. Porém, aos 50 minutos, Kudus ampliou com um golaço, esbanjando categoria no domínio e acertando um belo chute. A contratação de 45 milhões de euros vem dando muito certo neste início de temporada.

Alguns minutos depois, Bowen consegue uma finalização de fora da área, contando com um desvio essencial para balançar a rede do goleiro Ramsdale, 3 a 0 no placar. No fim, Martin Ødegaard diminuiu para os Gunners, que estão eliminados da Copa da Liga Inglesa.

Próximos confrontos

No sábado, o West Ham enfrenta o Brentford fora de casa por mais uma rodada da Premier League. Já o Arsenal tem um duelo complicado no fim de semana, o clube londrino visita o Newcastle, fora de casa, em busca de mais 3 pontos na tabela.