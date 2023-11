Mateus Brunetti valoriza vitória do DAC 1904 e mira G-3 do Campeonato Eslovaco: "Podemos brigar"

Brigando diretamente pelo G-3 do Campeonato Eslovaco, o DAC 1904, de Mateus Brunetti, venceu o Michalovce, dentro de casa, por 2 a 1 neste último sábado (28). Após a partida, o zagueiro de 23 anos comentou sua perspectiva para o restante da temporada.

"Sabemos que temos adversários e jogos bem difíceis pela frente, mas vamos dar tudo dentro de campo para sair com a vitória e subir na tabela. Os times estão separados por poucos pontos então, com certeza, ainda podemos brigar por coisas importantes nessa temporada".

"Vitoria muito importante. Sabíamos que tínhamos que aproveitar o fator casa para vencer. Começamos pressionando alto e fomos recompensando com o gol no início da partida. O gol no começo da segunda etapa também foi importante para administramos a partida", completou.

No campeonato de pontos corridos, o time do brasileiro acumula 19 gols marcados e 16 sofridos. A trajetória é composta de seis vitórias, dois empates e quatro derrotas. Ocupando a sexta colocação, o DAC 1904 está a três pontos do terceiro colocado, Podbrezová.

Mateus Brunetti, zagueiro com passagens por clubes como a Portuguesa e o Figueirense, deu início à sua trajetória no DAC 1904 em 2021. Desde então, o jogador brasileiro participou de 63 partidas, a maioria delas como titular, consolidando-se como um dos jogadores mais importantes da equipe.

O DAC 1904 retorna a campo nesta sexta-feira (03) diante do FC Košice, às 13h30 (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Eslovaco.