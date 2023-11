'Furacão' Harry Kane leva a zica do Tottenham para longe

Desde a saída do astro e camisa 10, Harry Kane, o Tottenham vive um momento especial. A chegada do técnico Ange Postecoglou e reforços pontuais foram essenciais para um início empolgante, fazendo a diferença em uma equipe que terminou na 8° colocação da liga na temporada passada, e hoje lidera a Premier League.

O artilheiro da Inglaterra deixou o Tottenham após 10 anos em agosto para assinar um contrato milionário com o Bayern de Munique. Pelos Spurs, o atacante anotou 280 gols, se tornando o maior goleador da história do clube. Foram artilharias fundamentais e temporadas avassaladoras, transformando Kane em um ídolo indiscutível da torcida londrina. Porém, mesmo lutando muitos anos pelo time, sendo o principal destaque, ele nunca venceu uma competição de expressão pelo Tottenham.

Em 2021, ele já havia comentado sobre seu incômodo na busca por títulos: "Meu objetivo agora como jogador é ganhar títulos. Embora seja ótimo ganhar prêmios individuais, o que eu quero é conquistar títulos com a equipe e no momento não estamos fazendo isso. É uma sensação amarga".

Foto: Divulgação/Bayern

Novo comandante

No início da temporada, houve uma grande novela para encontrar um novo treinador. Após recusas de Julian Nagelsmann e Arne Slot, o Tottenham buscou a contratação de Ange Postecoglou, australiano que fez um excelente trabalho no Celtic. A torcida do COYS não curtiu a escolha no começo, mas deu tempo para o técnico, que vem fazendo um ótimo trabalho.

É notória a evolução da equipe com o novo comandante, jogadores que na temporada passada não vinham bem, melhoraram completamente suas atuações. Um exemplo é o coreano Heung-min Son, atual capitão do time, que já tem 8 gols marcados na liga inglesa.

Transferências precisas

O péssimo desempenho coletivo na temporada passada alertou os dirigentes do Spurs, eles precisavam contratar nomes que realmente agregassem na qualidade da equipe. Então, Brennan Johnson, Van de Ven, Véliz, Vicario, Maddison, Solomon e Phillips foram anunciados na última janela de transferências. Destaque para James Maddison, atual camisa 10, que vem atuando muito bem, já são 8 participações diretas para gols na Premier League.

Foto: Divulgação/Tottenham

Hoje, o Tottenham lidera a Premier League com 26 pontos e nenhuma derrota. Nunca saberemos se o problema era o Kane, mas que as coisas mudaram por Londres, é verdade.

Na segunda-feira (6), o Spurs recebe o Chelsea em casa às 17h de Brasília, por mais uma rodada da liga, buscando manter a fase atual e seguir na liderança do campeonato.