O “Bicho-papão” voltou? Boca Juniors é muito superior em confrontos de mata-matas contra times brasileiros pela Libertadores

No próximo sábado (4), teremos a grande final da Copa Libertadores da América 2023, disputada no Maracanã, às 17h (horário de Brasília).

Fluminense e Boca Juniors, farão “terceiro round” de mata-mata, para ver quem se sai melhor no retrospecto pela Libertadores, que até o momento está empatado. A primeira vez em que as equipes se enfrentaram no mata-mata da competição, foi em 2008, onde o Flu levou a melhor, se classificando para a final da Libertadores daquele ano. Quatro anos depois (2012), o time argentino deu o troco, se classificando para as quartas de final em cima do Tricolor. Portanto, este jogo que ocorrerá neste final de semana, além de ser uma grande final, será, também, um acerto de contas para ambas as equipes, ocorrendo o desempate do duelo em mata-matas, que está 1 a 1.

No geral, Fluminense e Boca Juniors se enfrentaram 6 vezes pela Libertadores, sendo duas vitórias para ambas as equipes e consequentemente dois empates.

• Retrospecto do Boca Juniors contra times brasileiros em mata-matas

O time argentino, por muito tempo, foi chamado de “bicho-papão” para os brasileiros. Esse apelido se dá, pelo fato de o Boca Juniors sempre ser uma pedra no sapato dos brasileiros em mata-matas, porém em 2020, 2021 e 2022, Santos, Atlético-MG e Corinthians, respectivamente, conseguiram reverter essa situação e eliminaram a equipe de Buenos Aires. No entanto, mesmo com essas eliminações, o retrospecto do Boca contra os times brasileiros em mata-matas é muito superior.

Desde 1977, o Boca Juniors enfrentou times brasileiros em 24 oportunidades em mata-matas da competição, se classificando 18 vezes e consequentemente sendo desclassificado apenas 6 vezes.

• Confira as vitórias do Boca Juniors sobre os brasileiros em mata-matas da Libertadores:

- 1977: Boca Juniors x Cruzeiro (final)

- 1991: Boca Juniors x Corinthians (oitavas de final)

- 1991: Boca Juniors x Flamengo (quartas de final)

- 2000: Boca Juniors x Palmeiras (final)

- 2001: Boca Juniors x Vasco (quartas de final)

- 2001: Boca Juniors x Palmeiras (semifinal)

- 2003: Boca Juniors x Paysandu (oitavas de final)

- 2003: Boca Juniors x Santos (final)

- 2004: Boca Juniors x São Caetano (quartas de final)

- 2007: Boca Juniors x Grêmio (final)

- 2008: Boca Juniors x Cruzeiro (oitavas de final)

- 2012: Boca Juniors x Fluminense (quartas de final)

- 2013: Boca Juniors x Corinthians (oitavas de final)

- 2018: Boca Juniors x Cruzeiro (quartas de final)

- 2018: Boca Juniors x Palmeiras (semifinal)

- 2019: Boca Juniors x Athletico-PR (oitavas de final)

- 2020: Boca Juniors x Inter (oitavas de final)

- 2023: Boca Juniors x Palmeiras (semifinal)

• Confira as derrotas do Boca Juniors contra os brasileiros em mata-matas da Libertadores:

- 1963: Boca Juniors x Santos (final)

- 2008: Boca Juniors x Fluminense (semifinal)

- 2012: Boca Juniors x Corinthians (final)

- 2020: Boca Juniors x Santos (semifinal)

- 2021: Boca Juniors x Atlético-MG (oitavas de final)

- 2022: Boca Juniors x Corinthians (oitavas de final)

• Retrospecto geral

Ao todo, foram 65 encontros entre times brasileiros e Boca Juniors. Os argentinos se deram melhores em 25 oportunidades, perderam 17 e houveram 23 empates.