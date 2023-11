Vinicius Balieiro retorna de suspensão e reforça o Ituano em reta final de Série B

Depois de cumprir suspensão automática na última rodada contra o Mirassol, o volante Vinicius Balieirovolta a estar à disposição do Ituano nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. O meio-campista reforça o Galo de Itu no confronto diante do Juventude, nesta sexta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 35ª rodada.

Emprestado pelo Santos ao Ituano até o fim da temporada, Balieiro está com a expectativa alta de poder ajudar a equipe nas últimas rodadas. Com 37 pontos, o Galo de Itu ocupa a 14ª colocação da tabela.

"Minha expectativa é poder voltar bem e ajudar o Ituano a voltar a vencer na competição. Estamos pensando jogo a jogo e a nossa próxima batalha é contra o Juventude. Espero que eu e toda a equipe possamos fazer uma ótima partida e sair com os três pontos que será fundamental para essa reta final do campeonato", disse o volante.

Vinicius Balieiro espera ajudar o Ituano a reencontrar o caminho das vitórias. O jogador de 24 anos está confiante para o duelo de amanhã contra o gaúcho, e acredita que o time pode surpreender na casa do adversário.

"Precisamos nos atentar aos detalhes das partidas e isso que vem fazendo a diferença. Mas treinamos muito bem essa semana, estamos muito focados, acredito que quebraremos esse incômodo jejum de vitórias e voltaremos a vencer nesse jogo contra o Juventude", projetou.