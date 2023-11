Vice-líder, Juventus vai até Florença para encarar a Fiorentina

Fiorentina e Juventus se enfrentam neste domingo, às 16h45 no horário de Brasília, no Estádio Artemio Franchi. O jogo, que é válido pela 11ª rodada do Campeonato Italiano, vale muito para as duas equipes.

Os donos da casa querem voltar a vencer no campeonato para encostarem no G-4 da competição, enquanto a Juve segue de olho na liderança do campeonato, estando apenas dois pontos atrás da líder e rival, Inter.

Como a Fiorentina vem para o jogo

A equipe do técnico Vincenzo Italiano se encontra atualmente na 7º posição, com 17 pontos. Além disso, está disputando a UEFA Conference League, na qual a equipe é líder de seu grupo com 5 pontos em 3 jogos (1 vitória e 2 empates).

Porém, os últimos dois jogos da equipe Florença no Calcio não trouxeram bons resultados. Foram derrotas para o Empoli, em casa, pelo placar de 2 a 0, e na última segunda-feira, (30), para a Lazio, no Estádio Olímpico por 1 a 0, sofrendo o gol já nos acréscimos da partida.

"É uma derrota que te deixa com raiva. Fizemos um grande jogo e uma grande exibição. É uma pena voltar para casa sem pontos", disse Italiano após o confronto.

Para a partida deste domingo, a Fiorentina segue tendo os desfalques do lateral-direito brasileiro Dodô e o também lateral-direito Michael Kayode. Dessa forma, Vincenzo Italiano deve seguir improvisando o lateral-esquerdo Fabiano Parisi na posição. Gaetano Castrovilli, meio-campista que é peça importante da equipe, passou por cirurgia no joelho e só deve voltar a campo em 2024.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Terracciano; Parisi, Martínez, Milenković e Biraghi; Arthur, Duncan e Bonaventura; Ikoné, González e Lucas Beltrán (Técnico: Vincenzo Italiano).

Foto: Divulgação/ACF Fiorentina

Como a Juventus vem para o jogo

Na vice-liderança com 23 pontos, a Velha Senhora quer voltar a conquistar o Scudetto, coisa que não acontece desde a temporada 2019-20, depois de anos de dominância dos Bianconeri em solos italianos.

Com foco total na competição, visto que o clube foi punido pela UEFA e ficará um ano sem poder disputar competições europeias após violar as regras de Fair Play Financeiro e fraude financeira, a Juve tem jogado todas as suas fichas na Serie A.

Vindo de duas vitórias por 1 a 0, contra o Milan, fora de casa, e contra o Hellas Verona no Allianz Stadium no último sábado, (28), ainda sofre com os desfalques dos laterais brasileiros Danilo e Alex Sandro, além dos também lesionados De Sciglio e Timothy Weah. Nicolò Fagioli, suspenso por violar regras de aposta no futebol, também é desfalque.

Mesmo assim, o time busca uma vitória para dar sequência a boa fase e seguir na cola da líder Internazionale, que venceu a Atalanta neste sábado, (04), por 2 a 1.

"Amanhã é importante porque Juve e Fiorentina têm uma boa rivalidade. Encontraremos uma equipe forte, mesmo que venha de duas derrotas. Um time pró-ativo e que joga. Precisaremos de uma boa partida para voltar para casa com um bom resultado", disse Allegri em coletiva na manhã deste sábado.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Szczesny; Gatti, Bremer e Rugani; Miretti (Yildiz), McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic; Moise Kean e Vlahović (Técnico: Massimiliano Allegri).