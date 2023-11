Libertadores 2024: Conheça equipes classificadas e possível sede de final

Campeão inédito da Conmebol Libertadores após vencer o Boca Juniors por 2 a 1 no último sábado (04), no Maracanã, o Fluminense se tornou apenas o 16° clube a garantir vaga na próxima edição do torneio de clubes mais importante do continente Sulamericano. O Tricolor Carioca se junta ao São Paulo, que garantiu vaga como atual campeão da Copa do Brasil como os únicos representantes brasileiros conhecidos até o momento.

Países como Bolívia, Chile e Uruguai ainda não têm representantes definidos, enquanto a Argentina tem como único participante até o momento o River Plate, campeão da Liga Profissional no primeiro semestre.

Outra potência argentina, o Boca Juniors, vice no Maracanã, perdeu a oportunidade de se confirmar no torneio através da final da Libertadores e, com campanha ruim na Copa da Liga, está longe de se classificar para o torneio. Os xeneizes dependem agora da Copa Argentina para tentar uma vaga na edição de 2024. A equipe, sem técnico após Jorge Almirón pedir demissão, está na semifinal e enfrenta o Estudiantes. Apenas o campeão se garante na competição.

Com apenas um classificado no momento, a Argentina, no entanto, vive a expectativa de sediar sua primeira final única de Conmebol Libertadores. Candidata única à sede da decisão, Buenos Aires é a grande favorita para receber o evento marcado para 30 de novembro de 2024.

A Conmebol estuda mudar o formato de anúncio da decisão e deve oficializar apenas a cidade, ou mesmo o país da final, assim tendo mais liberdade para escolher o estádio de acordo com os times classificados. Isso se dá muito pelo ocorrido com a final da Copa Sul-Americana deste ano, onde Fortaleza e LDU, que inicialmente se enfrentariam no Estádio Centenário, em Montevidéu, foram deslocados para Maldonado, em um estádio com um terço da capacidade (60 mil para 20 mil).

Há, no entanto, uma tendência natural pela escolha do Estádio Más Monumental, casa do RIver Plate, recém-reformada e arena com maior capacidade do continente, com mais de 83 mil lugares.

Conheça os classificados para Libertadores 2024:

ARGENTINA

River Plate*

BOLÍVIA

Ainda sem classificados definidos

BRASIL

São Paulo* e Fluminense*

CHILE

Ainda sem classificados definidos

COLÔMBIA

Millonarios*

EQUADOR

LDU* e Independiente del Valle

PARAGUAI

Libertad*, Cerro Porteño*

PERU

Alianza Lima*, Universitario*, Sporting Cristal e Melgar

URUGUAI

Ainda sem classificados definidos

VENEZUELA

Deportivo Táchira, Academia Puerto Cabello, Portuguesa e Caracas

* equipes já garantidas na fase de grupos do torneio.