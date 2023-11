Tottenham recebe Chelsea buscando voltar à liderança da Premier League

Nesta segunda-feira (06), o Tottenham recebe o Chelsea no New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, às 17h (horário de Brasília), em jogo válido pela 11ª rodada da Premier League. No Brasil, o jogo será transmitido pela ESPN (TV fechada) e pelo Star+ (streamming).

O Tottenham ainda não perdeu no campeonato e, em caso de vitória, pode voltar a assumir a liderança da Premier League, já que o Manchester City, atual líder está apenas a dois pontos do time londrino. Até aqui, o time já conquistou oito vitórias e dois empates.

Por outro lado, o Chelsea está em 13º lugar, com 12 pontos disputados. O time vive bom momento após a classificação na Copa da Liga Inglesa para as quartas de final.

Histórico do confronto

Os times já disputaram 175 jogos, com 77 vitórias a favor do Chelsea, 55 dos Spurs, além de 43 empates. O último confronto entre as equipes, acabou 2 a 0 para o Tottenham em jogo válido pela Premier League 22/23.

Arbitragem

No comando do apito, estará Michael Oliver. Ele será auxiliado por Stuart Burt, Dan Cook e Thomas Bramall (quarto árbitro). John Brooks estará no VAR.

Como chegam os Spurs

No último confronto pela Premier League, a equipe enfrentou o Crystal Palace, fora de casa, e venceu o duelo por 2 a 1. Os gols do time londrino foram anotados por Son Heung-min e Joel Ward (contra). O Crystal Palace diminuiu com Jordan Ayew.

Para o duelo de hoje, os comandados Ange Postecoglou terão Ben Davies, Ivan Perisic, Manor Solomon, Alfie Whiteman e Ryan Sessegnon como desfalques, ambos no departamento médico.

O time deve ir à campo com Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Johnson; Son.

Como chega o Chelsea

Os Blues enfrentaram o Blackburn pela Copa da Liga Inglesa e sairam com a vitória por 2 a 0. Os gols da equipe foram marcados por Badiashile e Stearling. Com vitória, a equipe se classificou para as quartas de final do torneio.

O técnico Mauricio Pochettino tem uma extensa lista de desfalques: Ben Chilwell, Romeo Lavia, Wesley Fofana, Christopher Nkunku, Trevoh Chalobah e Carney Chukwuemeka.

Com isso, o time deve ir à campo com: Sanchez; Disasi, Silva, Badiashile, Colwill; Fernandez, Caicedo, Gallagher; Palmer, Jackson, Sterling.