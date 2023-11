Em jogo de dois expulsos e cinco gols anulados, Chelsea goleia Tottenham fora de casa

E foi um jogo completamente maluco! Na última segunda-feira (6), fechando a 11ª rodada, o Tottenham recebeu o Chelsea o Tottenham Hotspur Stadium e viu a derrota chegar. Com dois jogadores expulsos, os Spurs foram batidos de goleada, por 4 a 1, com Kulusevski abrindo o placar, Palmer empatando e Jackson dando show, marcando os três gols para fechar a goleada.

O jogo ficou marcado também por mais CINCO gols anulados pelo VAR, todos por impedimento em algum momento da jogada.

Dois a menos, gols anulados e goleada do Chelsea fora de casa

Logo aos cinco minutos, o Derby nos mostrava que seria muito mais emocionante que o esperado. Isso pois no primeiro lance de perigo o Tottenham abriu o placar, quando Maddison conseguiu o passe para a direita, onde Kulusevski arrancou, levou para o meio e bateu forte, com desvio, indo para o canto esquerdo, no contrapé de Sánchez!

Aos 10 minutos, Jackson recebeu o passe na frente no erro de saída de Pedro Porro, dominou, tirou o defensor e bateu no canto esquerdo, mas Vicario foi buscar no canto e espalmou para escanteio.

Com 12 minutos, Johnson recebeu o passe na esquerda, arrancou e cruzou rasteiro para Son desviar a bola para o fundo do gol, mas ele estava impedido e o gol foi anulado, o primeiro da partida.

Aos 20 minutos, Sterling recebeu o passe na esquerda, invadiu a área e tentou o chute e, travado pela defesa, ficar com a bola na pequena área e chutar com desvio no goleiro para o fundo do gol. Mas a bola pegou no braço de Sterling no bate rebate e o gol foi anulado (contem comigo: dois).

E aos 31, No meio da confusão na entrada da área Caicedo conseguiu o chute no canto direito, sem chance de defesa, mas o impedimento foi marcado e o gol anulado (o terceiro). No entanto, Enzo Fernández foi solado por Romero ao afastar a bola, ganhando a penalidade além do cartão vermelho para Romero! Palmer bateu no canto esquerdo, com a bola pegando na trave após Vicario desviar e a bola ir para o fundo do gol, empatando a partida!

Com 36 minutos, Sterling recebeu o passe na corrida pela esquerda e cruzou rasteiro para Jackson colocar a bola no fundo do gol, mas Sterling estava impedido e o gol foi anulado, o quarto na partida!

Segundo tempo mantém ritmo do primeiro e Chelsea goleia

E o segundo tempo vinha no mesmo ritmo, pois com um minuto Palmer bateu de fora da área e mandou a bola pela direita do gol. E oito minutos depois Udogie acertou um carrinho forte na entrada da área em Sterling e levou o segundo amarelo, sendo expulso de campo, deixando o Tottenham com dois a menos.

Um minuto depois, na falta batida rápida Jackson recebeu o cruzamento e desviou para o gol, mas Hjobjerg defendeu em cima da linha. Aos 12 Jackson recebeu na frente e bateu no canto esquerdo, mas Vicario defendeu com o pé, com o rebote sobrando para Palmer chutar e o goleiro espalmar de novo, salvando o Tottenham.

Aos 14, James recebeu o passe na direita e bate cruzado, mas para fora. E aos 22 No lançamento longo Cucurella recebeu o passe, tirou o defensor e tentou o chute, mas o goleiro saiu muito bem na frente e defendeu com o rosto o gol da virada.

E com 29 minutos a virada veio, quando Sterling recebeu o passe na frente, arrancou e rolou para o meio onde Jackson apareceu para colocar a bola no fundo do gol!

Três minutos depois, Dier ficou com a bola dentro da área em um desvio dentro da área e conseguiu o chute forte, mandando a bola para o fundo do gol, mas ele estava impedido no desvio no meio e o gol foi anulado, o quinto do gol.

E aos 40, Pedro Porro cruzou a bola na área e Bentancur desvio de cabeça, mas mandou a bola pela esquerda do gol. E oito minutos depois Son recebeu o passe, arrancou para tirar dois defensores e bateu rasteiro, forte, mas Sánchez espalmou no canto esquerdo.

Na descida após a defesa do Sánchez, Gallagher recebeu o passe na direita, arrancou e tocou para o meio, onde estava Jackson para colocar a bola no fundo do gol, reeditando o segundo gol!

E aos 52 do segundo tempo, Jackson recebeu o passe na frente, arrancou, driblou Vicario e bateu para o gol vazio para transformar a vitória em goleada!

Ainda existia mais tempo para mais, mas Mudryk arrancou pela esquerda e rolou para o meio, onde Jackson aparecia sozinho, mas ele chutou por cima do gol!

Próximos jogos

O Tottenham volta a campo no sábado (11), às 9h30, quando visita o Wolverhampton. O Chelsea joga no domingo (12), às 13h30, quando recebe o Manchester City.