Ex-Santos e Corinthians lidera artilheira na China e faz história no futebol asiático

O centroavante Léo Souza,, brasileiro de 26 anos, terminou em alta no campeonato chinês. Atualmente jogando pelo Zhejiang, o jogador foi um dos principais nomes da competição e vive a expectativa de ser eleito o craque da edição.

Em 28 jogos, Léo marcou 19 gols, liderando de forma isolada a artilharia da Superliga Chinesa. Além disso, ele também já deu oito assistências durante toda a competição. O atacante lidera o número de participações em gols da equipe no torneio.

“Eu estou muito feliz com o meu desempenho nessa temporada e pela artilharia, mas fico ainda mais feliz por poder ajudar minha equipe. Estou sempre trabalhando para melhorar dentro de campo e contribuir da melhor forma. Graças a todo esse trabalho é que os resultados aparecem”, comenta Léo.

O atacante está na sua terceira temporada na China e essa não é a primeira vez que ele lidera os números na artilharia do campeonato. Na sua passagem pelo Shandong Taishan, o centroavante também foi destaque marcando 10 gols. Nesta temporada o centroavante superou sua marca e segue sendo artilheiro isolado da liga chinesa

“Fico muito feliz em ver a evolução que o futebol chinês está alcançado, temos grandes jogadores aqui e isso faz com que o campeonato fique ainda mais disputado. E isso faz com que a gente evolua também para oferecer o melhor dentro de campo e fazer uma temporada competitiva”, finaliza o atacante.

A boa fase no futebol asiático, porém, não é de hoje. Pelo Albirex Niigata em 2019, Léo Souza foi o maior artilheiro das três ligas (contando todas as divisões) no Japão, com 38 gols, o que gerou o prêmio MVP em setembro e outubro. No ano anterior, pelo Gainare Tottori, também foi o artilheiro com 24 bolas nas redes. O atacante foi o único jogador na história a ser artilheiro duas vezes seguidas de ligas japonesas (2018-2019).

Antes de ser destaque no continente asiático, Léo passou pelas categorias de base de alguns clubes tradicionais no Brasil, como Santos e Corinthians, além de Ituano, Red Bull Brasil e Rio Verde-GO. Com o fim da Superliga, Léo agora segue focado nos jogos válidos pela Champions League Asiática.

Títulos Individuais

Artiheiro Campeonato Chiês 2023 (Zhejiang)

Artilheiro J-League 2 2019 (Albirex Niigata)

Artilheiro J-League 3 2018 (Gainare Tottori)

Artilheiro da Copa RS 2016 (Santos FC)

Vice-artilheiro do Campeonato Paulista Sub-20 2016 (Santos FC)

Artilheiro da Copa do Brasil Sub-17 2014 (Corinthians)

Artilheiro da Copa Independência/ México Sub-17 2013 (Corinthians)

Artilheiro da MilkCup Irlanda Sub-17 2013 (Corinthians)

Artilheiro da Copa BH 2012 Sub-17 (Corinthians)

Artilheiro da Copa Nike 2012 Sub-15 (Corinthians)

Artilheiro do Campeonato Paulista Sub-15 2012 (Corinthians)

Artilheiro do Torneio Brasil-Japão Sub-15 2012 (Corinthians)