Destaque no Santa Clara, Dudu é grande promessa brasileira em Portugal

O atacante José Eduardo, popularmente conhecido como Dudu, é mais uma das grandes esperanças da nova geração do futebol brasileiro. Nascido em abril de 2005, o jogador de 18 anos vem se consolidando no futebol português e é destaque do Santa Clara,, buscando uma promoção ao time Sub-23 do clube de Portugal.

Com a boa finalização como uma de suas principais características, o jogador que teve passagem pelas categorias de base do Botafogo é ferramenta crucial do Santa Clara neste início de temporada, com cinco gols marcados em seis partidas.

Contratado para defender as cores do clube de Portugal, o atacante deixou o Brasil muito jovem para realizar o sonho de atuar no futebol europeu. Dudu, no entanto, teve que superar dificuldades para se adaptar ao estilo português e mostrar o que sabe fazer de melhor dentro de campo.

"Nesse processo de adaptação, as principais dificuldades foram no estilo de jogo porque é muito intenso e dinâmico, porém fora a isso não tive nenhum. O grupo me acolheu muito bem e com a mesma língua ficou tudo mais fácil ainda", disse o jogador.

Ainda sobre o estilo de jogo dos portuguêses, o atleta destacou a dinâmica e velocidade da partida como principais diferenças em relação ao futebol brasileiro.

"As dificuldades são em relação ao futebol que é muito rápido e dinâmico. Mas agora estou totalmente bem e adaptado", analisou Dudu.

Peça incontestável no ataque do Santa Clara, Dudu vem encantando o povo português com seu faro de gols. Artilheiro da equipe na temporada e com média de 0,83 gols por jogo, o prodígio brasileiro comentou sobre suas expectativas para a temporada 2023/24.

"Minha expectativa para esse ano é contribuir ao máximo para minha equipe, fazer um bom trabalho e ser promovido ao Sub-23, podendo estar cada vez mais próximo da equipe principal. Quero ganhar o campeonato da ilha para poder participar do campeonato do Continente e fazer uma boa época e ser visto no futebol europeu".

Deixando o Brasil muito jovem rumo à Europa, Dudu não pôde desfrutar do futebol profissional no Brasil. Focado em fazer história nos gramados europeus, o jogador não escondeu o desejo de um dia retornar ao seu país e o sonho de representar a Seleção Brasileira.

"Em relação a minha carreira, meu foco para agora é jogar a liga principal de Portugal. Almejo jogar em grandes campeonatos europeus e voltar ao Brasil depois de solidificar minha carreira na Europa. Meu maior sonho é jogar pela seleção brasileira, representando meu país na Copa do Mundo e jogar as grandes competições da Europa como a Champions League", concluiu.