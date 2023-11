Lukas Brambilla faz primeiro gol pelo Othellos Athienou e comenta: "Espero continuar ajudando"

Com gol do meio-campista Lukas Brambilla, o Othellos Athienou venceu o Doxa Katokopia, fora de casa, por 2 a 0 no último sábado (04) pelo Campeonato Cipriota. O brasileiro que marcou seu primeiro gol pelo clube falou depois da partida sobre a expectativa de continuar ajudando.

"Muito feliz em marcar meu primeiro gol pelo Othellos. Estou me esforçando ao máximo nos treinos para chegar no campo e ajudar meus companheiros, e, hoje, fui recompensado. Espero continuar ajudando, seja com gols ou com assistências. Sobre a partida, foi uma vitória essencial, precisávamos fazer os três pontos para aumentar nossa confiança", disse Lukas Brambilla.

O camisa 10 entrou na segunda etapa e precisou de apenas 8 minutos para marcar. Esta é a terceira participação direta em gols do jogador em dez partidas da equipe. O brasileiro também esteve envolvido diretamente em outras duas ocasiões, ou seja, participou de 55% dos gols marcados desde que chegou ao Othellos Athienou, evidenciando sua importância para o clube. Lukas também comentou sobre a perspectiva para o restante da temporada.

"Sabemos que podemos melhorar nosso aproveitamento na competição, mas vale destacar que tem muito campeonato pela frente. Temos adversários e jogos bem difíceis, mas vamos dar tudo dentro de campo para sair com as vitórias e atingir o objetivo do clube", finalizou o jogador.

A equipe do brasileiro volta a campo neste domingo (12) diante do AEZ Zakakiou, às 12h (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Cipriota.