Com cinco gols em 10 jogos na Liga do Cazaquistão, China valoriza segunda passagem pelo Aktobe

Anunciado como reforço em julho deste ano, o atacante China novamente voltou a se destacar com a camisa do Aktobe, do Cazaquistão, em sua segunda passagem pelo clube. Na Liga nacional, foram cinco gols em 10 jogos, o posto de vice-artilheiro do time e uma média expressiva de um gol a cada 139 minutos. Após o término da temporada de 2023, com a conquista da vaga na próxima edição da Liga Conferência Europa, o jogador brasileiro valorizou o seu desempenho durante o segundo semestre deste ano.

"Foi uma temporada muito positiva para mim. Voltei ao Aktobe, para a minha segunda passagem pelo time, e pude corresponder em campo da melhor maneira possível, seja ajudando com gols ou na marcação. Infelizmente não atingimos o objetivo principal, que era o título da Liga, mas não faltou empenho e dedicação durante os jogos. A torcida da equipe é maravilhosa e nos apoiaram o tempo inteiro. Conseguimos a classificação para a próxima edição da Liga Conferência Europa e isso também é importante para o clube", disse China.

O Aktobe ficou com a terceira colocação na Liga da Armênia de 2023. China, por sua vez, foi titular em 80% dos jogos em que esteve em campo, com participação em 33% dos gols, segundo o Transfermakrt. Pelo Aktobe, o brasileiro de 27 anos soma 44 jogos, 10 gols e cinco assistências.

Com passagem pela base do Juventus-SP, China também acumula passagens pelo FC Lviv (UCR), Dibba Al-Fujairah Club (EAU) e Karpaty Lviv (UCR).

"Agora vou procurar descansar um pouco, junto com a minha família no Brasil, mas também já pensando em 2024", completou.