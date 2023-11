Torcida do Borussia Dortmund se manifesta contra novo formato da Champions League

Conhecida pelos exuberantes mosaicos, festas e recepções pré-jogo, a torcida do Borussia Dortmund virou manchete após protestar contra a reforma da Champions League prevista para a temporada 2024-25. A manifestação ocorreu no primeiro tempo do confronto diante do Newcastle nesta última terça-feira (08) pela própria competição. A Muralha Amarela, famoso grupo de torcedores do time, arremessaram dinheiro e lingotes de ouro falsos no gramado e subiram um bandeirão com a caricatura de dirigentes que coordenam o esporte na Europa e no mundo.

Dentre os mencionados na faixa utilizada pela torcida estão o presidente da FIFA, Gianni Infantino; o presidente do PSG e da ECA (Associação de Clubes Europeus), Nasser Al-Khelaifi; e também o ex-presidente da ECA e um dos idealizadores e porta-voz da Superliga Europeia, Andrea Agnelli. Tudo isso acompanhado com pequena faixa com um site contra a reforma da Liga dos Campeões e por fim uma extensa frase que diz: "Vocês não se importam com o esporte. Tudo que vocês se importam é com o dinheiro".

A nova Champions League

O motivo da revolta foi a mudança proposta pela UEFA no formato da Champions League. Essa alteração já valerá para a próxima temporada, mas qual será essa reforma na competição? o que mudará? Confira abaixo:

A partir de 2024-25, a Champions League contará com 36 clubes no total em sua fase inicial (fase da liga), ou seja, não será mais uma fase de grupos e sim um campeonato por pontos corridos, famoso "modelo suíço". Um ponto principal desse modo é que as equipes jogarão apenas oito jogos cada sendo oito adversários diferentes definidos por sorteio, sendo quatro partidas em casa e quatro fora. Nesse sorteio ainda existirá as famosas bolinhas com os nomes dos times dentro e os quatro potes contendo essas bolinhas. O grande diferencial é que nesse novo formato, os clubes serão divididos nos potes pelo ranking de clubes da UEFA, diferentemente da forma antiga, na qual o pote 1 era formato pelo campeão da Champions e da Euro League e pelos seis campeões das principais ligas europeias totalizando oito times, agora serão nove em cada pote.

Um exemplo é o Porto que se for campeão português não irá mais para o pote 1, como era antigamente, por ser apenas o 20° colocado no ranking da UEFA. Ou seja, nesse pote haverá o campeão da Champions e os oito melhores classificados pela entidade. Após passado essa fase de liga, do primeiro ao oitavo melhores colocados já estarão classificados direto para as oitavas de final.

Os doze piores serão eliminados e não haverá mais vaga à Europa League, como era com os terceiros colocados de cada grupo. Por fim sobrará os times de "meio de tabela" que serão do 9º ao 24º, esses clubes disputarão uma fase de "playoff", jogos de ida e volta para saber quem avança para as oitavas. Nessa fase também haverá sorteio para definir os confrontos, mas de uma diferente. Os dois melhores desse grupo (9º e o 10º) enfrentarão um dos dois piores da lista (23º ou 24º) e assim sucessivamente, isso para evitar possíveis combinações de resultado.

Depois de definir as partidas e os vencedores, os time classificados se juntarão aquele primeiro grupo que se classificou primeiro (1º colocado ao 8º) e disputarão o mata-mata tradicional e já conhecido, com uma pequena diferença. Os melhores times (do grupo dos oito primeiros) ficarão em lados completamente diferentes da chave. Isso para eles poderem se enfrentar em uma eventual final.