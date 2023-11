Com gols de Vini e Rodrygo, Real Madrid bate Braga e se garante no mata-mata da Champions

O Real Madrid recebeu a equipe do Braga em jogo da quarta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. Os merengues venceram por 3 a 0 com gols de Brahim Díaz, Vini Jr e Rodrygo.

Logo aos quatro minutos de jogo, Lucas Vázquez deu um puxão em Borja e cometeu o pênalti recebendo cartão amarelo.

Na cobrança, Djaló chutou a meia altura no canto esquerdo para o goleiro Lunin, substituindo Kepa que se lesionou no aquecimento, pegou a cobrança e garantiu o zero no placar para o Madrid logo no começo do confronto.

Pouco depois, Rodrygo foi para cima da marcação do Braga na jogada individual, driblou, deu o corte e caiu na área reclamando de pênalti, mas o juiz nada marcou.

O Real chegou a abrir o placar com o meia espanhol Brahim Díaz após passe de Vini Jr, mas o gol foi anulado por falta do brasileiro no início da jogada.

O gol do Real Madrid veio aos 30 minutos, quando Rodrygo fez grande jogada pela esquerda, invadiu a área e tocou para trás para o próprio Brahim Díaz, agora sim valendo, completar para as redes abrindo o placar.

Já na segunda etapa, Vázquez partiu pela direita, rolou a bola para o meio e Vini Jr completou para o gol.

Logo depois, Vinicius fez grande jogada, cortou para o meio e encontrou belo passe no meio da área para Rodrygo que recebeu sozinho e finalizou marcando o terceiro dos blancos.