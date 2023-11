Em partida cheia de gols, Toulouse vence Liverpool em casa pela Europa League

O Toulouse conquistou um resultado positivo diante do Liverpool nesta quinta-feira (9), no estádio Municipal de Tulouse, na França, em jogo válido pela Europa League. Os gols foram marcados por Diogo Jota e Cásseres contra para os visitantes. Os mandantes contaram com três lindos gols de Frank Magri, This Dallinga e Aron Donnum.

Téfécé na frente

No início do primeiro tempo de jogo o Toulouse foi para cima de seu adversário e teve domínio nos primeiros cinco minutos acertando algumas jogadas que levaram perigo a defesa do time inglês, porém não resultaram em chances claras de gol. Dos 10 minutos até os 35 os visitantes passaram a controlar o meio campo e sucessivamente, as chances de gol com vários períodos de ataque que resultaram em ótimas defesas do goleiro do time da casa.

As estatísticas apontavam até esse momento 206 passes certos dos ingleses contra 66 dos franceses. Esse era o tamanho da pressão. Aos 36 veio algo inesperado para o que o jogo vinha desenhando, o gol francês. O zagueiro do Liverpool Tsmikas perdeu a bola para Donnum atacante do time da casa que simplesmente correu com a bola dominada por alguns metros, entrou na área e bateu colocado contando com desvio para a bola entrar no fudo da rede. Os ultimos dez minutos do primeiro tempo foram mornos com poucas chances para ambos os lados.

Na segunda etapa da partida, o Jurgen Kloop treinador alemão do Liverpool resolveu trocar meio time fez as cinco alterações. Três logo de cara. as outras duas após os gols que saíram no resto do jogo. Fez as substituições por conta de estar jogando com os reservas e achar que poderia vencer facilmente o time francês sem precisar dos titulares. Um grande erro.

Etapa final animada

O Toulouse teve um gol aos 47 anulado por conta de impedimento de Dallinga. Seria seu segundo gol. O liverpool aumentou a pressão, mas com as alterações deu campo para e os mandantes terem o contra ataque e em um deles de fato chegou a ampliar o placar com o mesmo jogador que havia tido o gol anulado. Dessa vez o centroavante dominou na pequena área, fez o giro e bateu de direita cruzado, a bola passou por baixo dos braços do goleiro, bateu na trave e entrou, aos 56. Era domínio total da casa.

Era tão grande o momento do toulouse que teve outro gol impedido. Mas, logo em seguida, tomou o primeiro gol do Liverpool. Aos 73 gol contra de Cásseres após lançamento a bola desviou no jogador e entrou enganando o goleiro. Aos 76 Frank Magri fez mais um para os donos da casa. Em jogada trabalhada, a bola saiu de lançamento dos pés de dallinga para o camisa 17 que cruzou na pequena área para Frank dar o toque final cruzado. Não perca as contas, estava 3 a 1.

Faltando pouco tempo para acabar o jogo a placa dos acréscimos foi levantada indicando sete minutos a mais de jogo e com 89 minutos saiu um gol do Liverpool com Diogo Jota que havia entrado durante o segund tempo. Após bate-rebate na área do Toulouse Diogo ficou sozinho com a bola e chutu pro fundo da rede. Que loucura de partida que ainda contou com um gol anulado no apagar das luzes. Seria o empate dos ingleses, porém o VAR anulou por falta na Jogada.

Sequência

O Toulouse agora vai voltar sua atemção para o Campeonato Francês. No próximo domingo (12) encara o Lille, as 11h, fora de casa, em jogo válido pela 12ª rodada. O clube da França está próximo ao z-4 na competição nacional e precisa de um bom resultado. Já o Liverpool vai pensar na Premier League. Mais precisamente na 12ª rodada do torneio. O clube inglês vai receber, no Anfield, o poderoso Brentford, também no domingo (12) e, assim como o Toulouse, vai jogar as 11h.