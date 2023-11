Emerson Deocleciano marca duas vezes em vitória do FK RFS e fala sobre última rodada: "Fazer nossa parte"

Com dois gols do atacante Emerson Deocleciano, o FK RFS venceu o Super Nova, fora de casa, por 4 a 0 no último domingo (05) pelo Campeonato da Letônia. Após a partida, o camisa 10 comentou sobre a partida e ressaltou o foco na última rodada da competição.

"Foi uma ótima atuação do time como um todo. Feliz pelos dois gols, mas o pensamento está todo na próxima rodada. Sabemos que não dependemos somente de nós para sermos campeões, mas estamos focados em fazer nossa parte. Agora é ouvir o que professor tem para nos passar e dar o nosso máximo outra vez", disse Emerson Deocleciano.

O clube do brasileiro chegou aos 86 pontos após a vitória, mas está a um ponto do líder, faltando apenas uma rodada para a finalização da competição, o que promove um clima de decisão para ambos os times. Nessa competição, em 35 partidas, o FK RFS acumula 95 gols marcados e apenas 18 sofridos. A trajetória do clube é composta de 26 vitórias, oito empates e apenas uma derrota.

Emerson Deocleciano também apresenta ótimas estatísticas. O atacante é o principal jogador do FK RFS e contribuiu com 13 gols e 11 assistências em 44 jogos nesta temporada. O atleta também comentou sobre esses números.

"Temporada fantástica. Tivemos somente uma derrota em até o momento na competição, e chegamos na final da Copa. Queremos muito levantar o título para coroar tudo que fizemos até o momento", finalizou o jogador.

A equipe do brasileiro volta a campo neste sábado (11) diante do Metta/LU, às 08h (horário de Brasília), pela última rodada do Campeonato da Letônia.