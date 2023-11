Cria do Botafogo, Fernando Costanza é destaque do futebol russo

Cria da base do Botafogo, o lateral-direito Fernando Costanza é destaque no futebol europeu. Atuando no Krylya Sovetov Samara, da Rússia, o brasileiro de 24 anos vem ganhando espaço no futebol europeu, chamando a atenção no principal polo do futebol mundial e acompanhando o Fogão em solo europeu.

Revelado no Botafogo, Fernando deu seus primeiros passos no futebol profissional atuando pelo clube do Rio de Janeiro. Em entrevista exclusiva a Vavel Brasil, o atleta destacou a importância do Glorioso para o amadurecimento de sua carreira.

"Foi muito bom pra mim o tempo que estive no Botafogo, cheguei com 15 anos, fiz grande parte da minha formação no clube até chegar ao profissional e serviu bastante para meu amadurecimento como jogador e para adquirir experiência para minha carreira".

Logo quando saiu do Fogão, em 2020, Fernando se transferiu em definitivo para o Sherrif, mas antes teve uma breve passagem pela França. Quando retornou ao clube da Moldávia, fez história ao conseguir um dos maiores resultados esportivos do país: vencer o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu em uma partida de Champions League.

"Fui para o Lille por empréstimo, na época ainda era jogador do Botafogo e depois de 7,8 meses o Botafogo pediu o meu retorno para a disputa do Brasileirão de 2019… foi muito importante pra mim a vivência que tive na França onde puder estar com grandes jogadores, ter meu primeiro contato com o futebol europeu e sem dúvidas isso ajudou muito na minha adaptação depois quando fui para o Sheriff e em Sequência para Krylya Sovetov. Pude usar muitas coisas que adquiri com minha passagem na França para facilitar minha adaptação e me acostumar mais rápido com a vida fora do Brasil e com o futebol na Europa", comentou sobre passagem na França.

"Foi uma campanha histórica desde os playoffs quando passamos por 4 equipes, sendo 2 delas muito tradicionais e que costumam jogar a fase de grupos da Champions com frequência (Estrela Vermelha e o Dínamo de Zagrev), só de chegar a fase de grupos pela primeira vez na história do clube, já tinha sido um feito e tanto. Quando saiu o sorteio do nosso grupo com 3 equipes muito fortes e uma delas sendo o Real Madrid, para mim isso foi incrível, eu já estava muito animado para poder jogar contra eles e depois de vencer dentro do Santiago após já ter vencido o Shakhtar na estreia… foi um sentimento simplesmente inexplicável, não tenho como descrever com palavras… foi um grande dia!", completou sobre momento histórico contra o Real Madrid.

Titular absoluto no Krylya Sovetov Samara, Fernando participou de 12 dos 15 jogos da equipe na Premier League da Rússia e vive temporada artilheira. O lateral já anotou dois gols no torneio, além de conceder uma assistência para a mágica campanha do clube no ano, que está em 3° lugar na tabela e briga por uma vaga na próxima edição da Champions League.

"Hoje já estou bem adaptado ao futebol russo, a minha equipe, a vida no país… isso ajuda muito no desempenho dentro de campo… nós tivemos um ótimo começo de temporada e espero que continuemos nessa pegada para atingir o mais alto possível na tabela ao final do campeonato", disse o atleta.

Fernando também destacou as principais diferenças entre o futebol europeu e o brasileiro, destacando a intensidade do jogo.

"Acho que a intensidade e velocidade é a principal diferença do futebol Europeu pro Brasil… no futebol europeu os jogos são sempre muito intensos, muito rápido e no Brasil as vezes nem tanto, mas hoje em dia vejo o futebol brasileiro crescendo bastante nesse sentido também, já vi alguns jogos dessa temporada no campeonato brasileiro com ótima intensidade do jogo".

Fazendo história no futebol europeu, Fernando Costanza é esperança de bons resultados para o Krylya Sovetov Samara, que entra em campo no próximo dia 25, contra o Lokomotiv, às 07 (horário de Brasília).