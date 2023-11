Com show de Vini e Rodrygo, Real Madrid passeia sobre o Valencia em LaLiga

Na tarde deste sábado (11), o Real Madrid goleou o Valencia em casa, no estádio Santiago Bernabéu, pelo placar de 5 a 1. Os gols do Madrid foram marcados por Carvajal, duas vezes Rodrygo e duas vezes Vini Júnior e Hugo Duro descontou para o Valencia.

Com esses três pontos o Real Madrid segue forte na perseguição ao líder Girona.

Primeira etapa com gol relâmpago, muitas oportunidades e golaço de peito

O primeiro tempo no estádio Santiago Bernabéu foi muito bom e logo de cara o time da casa já abriu o placar. Com três minutos de jogo Toni Kroos acertou um lindo lançamento para Carvajal, que dominou tirando da marcação e acertou uma bela finalização de fora da área.

Pouco tempo depois, aos sete minutos, Kroos voltou a aparecer. Em cobrança de falta o meia carimbou o travessão. Com nove minutos o Valencia teve a sua primeira grande chance. Hugo Duro girou bem pra cima da marcação dentro da área e por pouco não igualou o placar, obrigando Lunin a fazer grande defesa.

Aos 14, o camisa nove do Valencia teve outra grande chance. Hugo Duro saiu cara a cara com o goleiro adversário, mas novamente Lunin levou a melhor e impediu o gol.

Na jogada seguinte Vini Júnior arrancou pela ponta direita, driblou e quase marcou um golaço. O chute rasteiro passou raspando a trave. Então o jogo ficou morno e bastante disputado no meio do campo. Até que no minuto 40, a bola foi alçada pra dentro da área do Real Madrid e novamente Hugo Duro perdeu a chance de marcar. Dessa vez ele não conseguiu acertar o tempo da cabeçada.

Um minuto depois o Real ampliou o placar com Vini Júnior. Após um cruzamento certeiro de Rodrygo o camisa 7 colocou a bola na rede com o peito. Encerrando os primeiros quarenta e cinco minutos de jogo com 2 a 0 no placar.

Domínio Merengue e baile dos brasileiros

O segundo tempo mal começou e Vinicius Júnior fez seu segundo gol na partida e o terceiro do Real Madrid no jogo. Vini recebeu um passe de Rodrygo, cortou pra dentro e finalizou no canto. Um belo gol do brasileiro.

Deu nem tempo de comemorar o terceiro e já saiu o quarto. O goleiro do Valencia deu um presente no pé do atacante Rodrygo, que só fez escolher o canto e sair pro abraço.

Com uma ampla vantagem no placar, o Real passou a controlar mais a partida. Mesmo assim seguiu indo pra cima e o Valencia seguiu cometendo faltas.

Até que com vinte e dois minutos, Luka Modric cruzou e quase surpreendeu o goleiro Mamardashvili, que teve reflexo para impedir mais um gol.

Com trinta e nove minutos o raio caiu de novo no Bernabéu. Rodrygo recebeu a bola de Fran García, entortou o zagueiro Gabriel Paulista e chutou pro fundo do gol. Marcando o quinto gol do Real Madrid na partida.

Antes do apito final Hugo Duro finalmente conseguiu vencer o goleiro Lunin. Após receber um cruzamento de Hugo González ele finalizou forte e marcou o gol de honra do Valencia.

Próximos confrontos

As duas equipes voltam a campo por LaLiga no fim de semana pós Data Fifa. O Valencia vai enfrentar o Celta de Vigo no sábado (26), às 12h15, no Estádio de Mestalla. O Real Madrid vai enfrentar o Cadiz fora de casa, ás 14h30, no Estádio Nuevo Mirandilla.