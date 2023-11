Com gol de Bremer Juventus bate Cagliari e assume liderança da Série A

Neste sábado (11) Juventus e Cagliari se enfrentaram em jogo válido pela 12° rodada da Serie A. O jogo foi disputado no Juventus Stadium em Turim.

A Velha Senhora fez o dever de casa e bateu os Rossoblù pelo placar de 2 a 1. Os gols dos mandantes foram feitos por dois zagueiros. Bremmer, brasileiro convocado por Diniz para a seleção brasileira, e Rugani. Dossena discontou para os visitantes no fim.

Com o resultado a Juventus volta a liderança, porém provisoriamente. A Inter de Milão joga amanhã contra a Frosinone e se vencer pode passar novamente o time de Turim, voltando a abrir dois pontos de vantagem.

Gols de zagueiros asseguram a vitória

Em uma primeira etapa que os dois times criaram muito pouco, o Cagliari chegou com mais perigo ao ataque. A primeira boa chance do jogo só foi acontecer aos 10 minutos, quando o camisa 10 dos Rossoblù, Villa chutou de fora da área, mas mandou para fora. Os visitantes chegaram mais uma vez, porém Dossena cabeceou para fora. A Velha Senhora só foi chegar ao ataque com perigo aos 42 minutos. Kostic cruzou e McKennie chutou sem perigo para Scuffet.

Na etapa final, os mandantes voltaram melhor e logo com 30 segundos quase abriram o placar com Chiesa, mas o goleiro defendeu sem muita preocupação. Aos 3, Chiesa chegou de novo em um belo chute, porém mandou para fora.

Aos 15 minutos, Kostic bateu falta na cabeça de Bremmer que subiu sozinho para abrir o placar do jogo. Rugani ampliou com um gol mais na sorte do que no juízo. Depois da batida de escanteio, o zagueiro desviou de peito no travessão, mas a bola voltou no próprio que empurrou para fazer o segundo. O Cagliari ainda ia descontar, em mais uma bola parada, Dossena subiu no meio de três e mandou para o fundo da rede. O Próprio ainda quase empatou a partida, mas Szczesny fez uma ótima defesa.



Sequência

Agora os dois times entram em campo pelo Campeonato Italiano apenas no dia 26 de Novembro. A Juventus terá um clássico e confronto direto pela ponta da tabela contra a Inter. Já o Cagliari enfrenta o Monza jogando dentro de sua casa.