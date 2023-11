Wolverhampton vence o Tottenham de virada na Premier League

Na manhã deste sábado (11), o Wolverhampton venceu o Tottenham de virada por 2 a 1, em partida da 12ª rodada da Premier League, no Molineux Stadium. Os Spurs saíram na frente logo no início do jogo, mas Sarabia e Lemina viraram para o time da casa nos acréscimos.

Início avassalador do Tottenham

Logo aos dois minutos de jogo, Kulisevski deu um lindo passe de letra para Pedro Porro, que cruzou rasteiro para Brennan Johnson adiantar a marcação do Nelson Semedo e abrir o placar para o Tottenham. Mesmo com a vantagem, os visitantes seguiram pressionando. Aos nove minutos, em um contra-ataque do Wolves, Bellegarde recebeu dentro da área e finalizou, mas Ben Davies apareceu para cortar.

O Tottenham começou controlando muito bem a partida, mas o Wolverhampton buscou fazer mais as inversões e cresceu na partida. Aos 32 minutos, após uma bola longa, Lemina invadiu a área e bateu firme, mas Vicario fez grande defesa. Aos 36, João Gomes passou para Aït Nouri, que chutou para mais uma defesa do Vicario, mas o ala estava impedido. Nos acréscimos, em uma bola parada, Bellegarde bateu rasteiro e Aït Nouri chutou com desvio para escanteio.

Wolves pressiona pelo gol no segundo tempo

Na volta do intervalo, o Wolverhampton voltou bem melhor, e com um minuto, Bellegarde arriscou de fora, mas mandou sobre a meta do Tottenham. Aos sete, mais uma transição rápida do Wolves, Matheus Cunha tabelou com Aït Nouri e chutou de fora da área com perigo.

Aos 26 minutos, em um contra-ataque puxado pelo Tottenham, Brennan Johnson apareceu sozinho para receber o cruzamento e chutou com a bola passando à direita do gol. Apesar de ainda conseguir manter a posse de bola, o Tottenham quase não conseguiu apresentar o bom futebol de jogos anteriores.

Pablo Sarabia entra para decidir

Aos 39 minutos, João Gomes cruzou para Kalajdzic cabecear para fora. Já aos 43, Lo Celso recebeu na entrada da área, chutou forte e o goleiro José Sá mandou para escanteio.

Até que aos 46 minutos do segundo tempo, Matheus Cunha deu um belo lançamento na área, Pablo Sarabia dominou e chutou forte para deixar tudo igual. E no último lance do jogo, o Wolverhampton cobrou a falta rápido, Sarabia recebeu pelo lado direito e achou Lemina, livre dentro da área, que desviou para virar o jogo para cima do Tottenham.

Situação na tabela

Com a vitória, o Wolverhampton sobe para a 12ª posição, com 15 pontos. Por outro lado, o Tottenham perdeu a chance de assumir a liderança momentânea do campeonato e segue na vice-liderança, com 26 pontos.

Próximos compromissos

A próxima partida do Wolves será na segunda-feira (27), contra o Fulham no Craven Cottage, às 17h. Já os Spurs vão enfrentar o Aston Villa no domingo, às 11h, no Tottenham Hotspur Stadium.