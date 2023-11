Griezmann decide e Atlético de Madrid vence Villarreal de virada

O Atlético de Madrid entrou em campo neste domingo (12), para receber o Villarreal em LaLiga e venceu de virada por 3 a 1 com show de Antoine Griezmann. O primeiro tempo foi movimentado com o 'submarino amarelo' saindo na frente, mas os donos da casa viraram.

Com o resultado, o time de Diego Simeone está na quarta colocação do Campeonato Espanhol, com 28 pontos, atrás apenas de Girona, Real Madrid e Barcelona.

Villarreal sai na frente, mas Griezmann dá assistência para Witsel empatar

O Submarino Amarelo começou melhor e saiu na frente contra os donos da casa. Aos 20, Gerard Moreno estava no lugar certo e na hora certa para pegar o rebote dentro da área e abrir o placar para o Villarreal.

O empate veio nos acréscimos, aos 45, quando Antoine Griezmann encontrou um passe para Axel Witsel, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. Os times foram para o intervalo empatando em 1 a 1.

Griezmann decide na segunda etapa

No segundo tempo, o Atletico de Madrid passou a pressionar mais e a estrela de Griezmann brilhou novamente. O camisa 7 recebeu de Llorente, aos 80, e finalizou à queima-roupa para virar o jogo para os Rojiblancos.

Depois do gol, o Villarreal desabou e o Atleti aproveitou para marcar o terceiro. Após um corte para trás, feito na linha do gol por Pablo Barrios, Samuel Lino completou pro gol e estufou as redes do lado direito: 3x1. O VAR ainda checou um possível impedimento, mas validou o tento dos donos da casa.

Agenda

O Atleti volta a campo no sábado (25), para encarar o Mallorca, às 17h, no Campeonato Espanhol. Pelo mesmo torneio, o Villarreal encara o Osasuna no domingo (26), às 10h.