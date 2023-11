Milan busca voltar a vencer no Campeonato Italiano após quatro jogos

No último sábado, o Milan só ficou apenas no empate contra o Lecce por 2 a 2, fora de casa, através da 12ª rodada do Campeonato Italiano, no estádio Via del Mare.

Com o resultado, o clube rossonero se manteve na terceira colocação da Lega Serie A, com 23 pontos somados. Dessa forma, o Milan também busca voltar a vencer no Campeonato Italiano, após quatro partidas. Nos últimos jogos, o time comandado pelo técnico Stefano Pioli obteve duas derrotas e dois empates.

Porém, a última vitória do Milan na Lega Serie A, foi justamente contra o Genoa por 1 a 0, no dia 7 de outubro. Para voltar a vencer no Campeonato Italiano, os rossoneros retornam a campo apenas no dia 25 de novembro, diante da Fiorentina, pela 13ª rodada, às 16h45 (horário de Brasília), no San Siro.

Além disso, o Milan também busca se consolidar no G-4, em caso de vitória no fim de semana.

No entanto, o time milanista terá que torcer para qu Napoli e Atalanta, não vençam seus jogos nesta rodada. Para essa partida, o Milan terá que lidar com vários desfalques importantes, como nos casos de Rafael Leão, Davide Calabria e Ismael Bennacer, que seguem no departamento médico se recuperando de lesões e sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, os rossoneros também não vão poder contar com o atacante Olivier Giroud, que foi expulso na partida contra o Lecce no fim de semana. Atuando como mandante no Campeonato Italiano, o Milan não vence há dois jogos consecutivos.

Durante esse período, os rossoneros foram derrotados para a Juventus e para a Udinese e todas elas pelo placar de 1 a 0, no San Siro. Em contrapartida, a última vitória do Milan como mandante no Campeonato Italiano foi justamente contra a Lazio por 2 a 0, no dia 30 de outubro.

Diante da Fiorentina, o time milanista busca quebrar um tabu de dois jogos sem vitória em casa no Scudetto. Pelo Campeonato Italiano, o Milan é o 12º melhor mandante, com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos disputados até o momento.