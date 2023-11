Brasileiro é destaque no título do Campeonato da Letônia pelo FK RFS

O FK RFS, do brasileiro Emerson Deocleciano, foi coroado com o título do Campeonato da Letônia após vencer o Metta/LU por 1 a 0 no último sábado (11). O clube do camisa dez iniciou a última rodada na segunda colocação, a um ponto do Riga, mas ganhou e contou com empate do rival. Após levantar o troféu, o jogador revelou que o objetivo da equipe sempre esteve voltado para a conquista.

"Não podia ser diferente. Estávamos focados durante toda a temporada. Não abdicamos do nosso estilo de jogo, independente do adversário. O foco sempre esteve em vencer e chegar até o título, que premia todo o esforço da equipe", disse Emerson Deocleciano, completando: "Prazer enorme em ganhar novamente esse troféu. Tivemos uma temporada incrível em 2021, mas esse ano foi especial por causa da disputa até o final contra o Riga. Ser campeão no último jogo ficará marcado com certeza. Estou muito feliz pelo o que fizemos, e ainda mais por continuar escrevendo história nesse clube tão grande".

Nessa competição, em 36 jogos, o FK RFS acumulou 96 gols marcados e 18 sofridos. A trajetória do campeão foi composta de 27 vitórias, oito empates e apenas uma derrota. Apesar da irretocável campanha, a equipe do brasileiro só assumiu a ponta da tabela na última rodada em decorrência da disputa contra o Riga. Os clubes se enfrentaram em 5 oportunidades nessa temporada, onde todas terminaram empatadas nos 90 minutos. O camisa dez também comentou sobre esse duelo.

"É um adversário que merece todo o respeito. Tivemos partidas muito disputadas, todo lance era brigado, e o resultado do campeonato refletiu isso, tanto é que foi decidido no último jogo", finalizou o jogador.

Emerson Deocleciano é o principal jogador do FK RFS, e contribuiu com 13 gols e 11 assistências em 45 jogos nesta temporada.