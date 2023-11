Dodô celebra temporada de 13 gols na Liga da Letônia: “Me sinto um menino de 23 anos”

Com bola na rede, o atacante Dodô encerrou a temporada de 2023 da melhor maneira possível. No último sábado, o jogador brasileiro alcançou o 13º gol na Liga da Letônia, pelo Liepaja, na vitória da equipe por 2 a 0 contra o Super Nova. Além disso, o experiente goleador de 36 anos também concedeu cinco assistências em 27 jogos, com ótima média de uma participação em gol a cada 120 minutos. Artilheiro da equipe na competição, Dodô teve o seu segundo melhor ano na carreira desde que chegou ao país, em 2019.

"Primeiramente quero agradecer a Deus por me manter forte livre de lesões. Me capacita mesmo com a idade que tenho e me sinto um menino de 23 anos. E, mais importante, é manter essa dedicação e foco por fazer todo o ano, com mais de 25 anos, uma média de 12 gols", disse Dodô.

Dodô é o maior artilheiro da história do Liepaja, com 64 gols. Na Liga da Letônia, o atacante brasileiro é o segundo principal goleador estrangeiro na história, com 55. O ex-jogador russo Aleksandr Katasonov lidera com 83.

"Sei que não alcançamos nosso objetivo, mas individualmente eu consegui tudo que planejei. Sei que estarei mais forte, disposto e resistente pro próximo ano e bastante focado. Estou feliz pelo nascimento da minha filha e logo vou poder estar com meu filho no Brasil. Tive e ainda está sendo um ano de 2023 incrível", projetou.