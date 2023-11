Paulinho supera números dos últimos anos e vira garçom do Midtjylland na temporada

Após colaborar com mais uma assistência na vitória do Midtjylland sobre o Nordsjælland, por 2 a 0, no último domingo (12), o lateral-esquerdo Paulinho virou o "garçom" definitivo da equipe dinamarquesa na temporada. Com um gol e quatro assistências, o brasileiro lidera o quesito e ainda superou seus números desde que chegou ao clube em 2019.

Titular em 20 dos 21 jogos disputados até então, Paulinho fala sobre os bons números alcançados e de sua boa fase. Em sua quinta temporada na Dinamarca, o defensor já soma 160 partidas pelo Midtjylland.

"Fico feliz em ser o líder de assistências da equipe nessa metade da temporada. Isso mostra que minha presença ofensiva tem sido bem efetiva, e isso é bom tanto para a equipe quanto para os meus números pessoais. Essa fase de garçom dá ainda mais confiança para continuar com essa mentalidade. Tentar achar meus companheiros o máximo que eu posso, para que a gente continue ganhando, que é o mais importante", disse o lateral.

Foto: Divulgação / Midtjylland

A equipe do brasileiro vive um bom momento na liga local. O Midtjylland ocupa a terceira colocação na tabela, com 30 pontos - três a menos que o líder Copenhague -, e carrega uma invencibilidade de nove jogos, sendo seis vitórias e três empates.

Com duas rodadas antes da pausa de inverno no futebol europeu, o lateral-esquerdo Paulinho ressalta a importância dos últimos dois jogos de 2023.

"A equipe está com uma mentalidade boa na Superliga. Já são nove jogos de invencibilidade, que nos dá muita confiança para continuar com esse trabalho. Temos mais dois jogos até o fim do ano até a pausa de inverno, então é importante que a gente siga nesse foco. São seis pontos que temos que tirar o máximo possível deles, e terminar o ano bem. Nossa intenção é brigar por título, então a mentalidade é vencer", frisou.