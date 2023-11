Internazionale busca ampliar sua vantagem na liderança do Campeonato Italiano

Em grande fase nesta atual temporada, a Internazionale terá mais um desafio importante no Campeonato Italiano e dessa vez para enfrentar a Juventus fora de casa, em confronto direto pela 13ª rodada, com data marcada para o dia 26 de novembro, às 16h45 (horário de Brasília), no Allianz Stadium.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, o clube nerazzurri se mantém se firme na ponta com 31 pontos somados em 12 jogos. Diante da Juventus, a Inter de Milão também busca ampliar sua vantagem na liderança em caso de vitória na próxima semana.

Durante esse período, o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi conquistou quatro vitórias consecutivas nos últimos jogos pelo Campeonato Italiano.

No entanto, a última derrota da Internazionale no Scudetto, foi justamente contra o Sassuolo como mandante por 2 a 1, pela sexta rodada, diante de seus torcedores no Giuseppe Meazza. De lá pra cá, o time interista nunca mais perdeu na competição e segue invicto há cinco partidas.

Além disso, a Inter de Milão também possui o melhor ataque da Lega Serie A, com 29 gols marcados. O artilheiro nerazzurro na temporada é o atacante Lautaro Martínez, que balançou as redes em 14 oportunidades, incluindo Serie A e Champions League.

Nesta atual edição do Campeonato Italiano, o centroavante argentino teve uma das melhores atuações com a camisa interista, ao marcar quatro gols na goleada sobre a Salernitana por 4 a 0, no dia 30 de setembro.

Antes de enfrentar a Juventus, o clube nerazzurri chega bastante embalado para o clássico, após derrotar o Frosinone no último fim de semana por 2 a 0, em casa.

Para essa partida, a Internazionale deverá entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição no Derby D'Italia em Turim.

Por outro lado, a Inter terá que lidar com dois desfalques importantes e tratam-se do lateral-direito Benjamin Pavard e do meio-campista Juan Cuadrado, que estão machucados e seguem sem previsão de retornar aos gramados.