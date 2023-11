Chelsea pode ganhar mais duas posições na tabela do Inglês

Após buscar o empate no último domingo contra o Manchester City, o Chelsea retorna a campo para mais um desafio no Campeonato Inglês e dessa vez para enfrentar o Newcastle, com data marcada para o dia 25 de novembro, às 12h00 (horário de Brasília), pela 13ª rodada, no St. James' Park.

Na tabela de classificação da Premier League, os Blues aparecem na 10ª colocação com 16 pontos somados em doze partidas.

Dessa forma, o Chelsea pode ganhar mais duas posições na tabela, em caso de vitória no fim de semana. Para isso, o clube londrino terá que torcer por tropeços de Brighton, West Ham, Brentford, Wolverhampton, Crystal Palace, Everton e Nottingham Forest, que ainda entram em campo nesta rodada.

Além disso, os Blues também não sabem o que é perder há dois jogos e chegam bastante embalados para enfrentar o Newcastle no sábado. Durante esse período, o time comandado pelo técnico Mauricio Pochettino conquistou uma vitória e um empate.

No entanto, a última derrota do Chelsea no Campeonato Inglês, foi justamente para o Brentford por 2 a 0, no Stamford Bridge, pela 10ª rodada. De lá pra cá, o clube conquistou duas vitórias e um empate, incluindo Premier League e Copa da Liga Inglesa.

Para enfrentar o Newcastle, o Chelsea ainda não sabe se vai poder contar com o atacante Christopher Nkunku, que sequer estreou pelo time londrino, após sofrer uma lesão no joelho em amistoso da pré-temporada. Porém, o técnico Mauricio Pochettino mantém esperanças de contar com o jogador, após a última Data Fifa de 2023.

Por outro lado, os Blues terão que lidar com os desfalques de Marcus Bettinelli, Benoît Badiashile, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Ben Chilwell e Carney Chukwuemeka, que seguem no departamento médico se recuperando de lesões e sem previsão de retorno aos gramados.

Pelo Campeonato Inglês, o Chelsea também disputa uma das vaga para as principais competições do continente europeu (Champions League, Europa League e Conference) no ano seguinte, após fracasso na última temporada.