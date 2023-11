Barcelona pode assumir a vice-liderança do Espanhol na próxima rodada

Há dois jogos sem perder pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona retorna a mais um desafio nesta temporada e dessa vez para enfrentar o Rayo Vallecano como visitante, através da 14ª rodada, às 10h00 (horário de Brasília), no estádio de Vallecas.

Na tabela de classificação da LaLiga, os blaugranas se mantém na terceira colocação com 30 pontos somados. Além disso, o Barça também pode assumir a vice-liderança em caso de vitória, no fim de semana.

No entanto, o Barcelona precisa torcer por um tropeço do arquirrival Real Madrid, que ainda entra em campo nesta rodada, contra o Cádiz, fora de casa.

Diante do Vallecano, o clube blaugrana chega bastante embalado para o confronto, vindo de duas vitórias consecutivas pelo Campeonato Espanhol. Durante esse período, o time comandado pelo técnico Xavi Hernández derrotou a Real Sociedad e o Alavés, respectivamente.

Porém, o último revés do Barcelona na competição, foi justamente para o Real Madrid no El Clásico de virada por 2 a 1, no dia 28 de outubro, através da 11ª rodada, no estádio Olímpico Lluís Companys.

A partir daí, o Barça nunca mais perdeu na competição, com duas vitórias e três gols marcados nos últimos jogos da LaLiga. Antes do duelo contra o Alavés, os blaugranas foram derrotados para o Shakhtar Donetsk por 1 a 0, pela fase de grupos da UEFA Champions League.

Para essa partida, o Barcelona deverá entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição no duelo contra o Rayo Vallecano, em Madrid.

Por outro lado, os Culés teráo que lidar com apenas duas ausências e tratam-se do lateral-direito e capitão Sergi Roberto e do meio-campista Frenkie de Jong, que seguem machucados e ficam de fora da lista de relacionados da comissão para o fim de semana.

Atuando como visitante, o Barcelona também não sabe o que é perder fora de casa pelo Campeonato Espanhol, com três vitórias e três empates em seis partidas disputadas até o momento.