Juventus mira maior sequência de vitórias para alcançar a ponta do Italiano

Embalada por cinco vitórias consecutivas nos últimos jogos, a Juventus entra em campo novamente pelo Campeonato Italiano e dessa vez para enfrentar a Internazionale no Derby D'Italia, através da 13ª rodada, às 16h45 (horário de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, a Velha Senhora aparece na segunda colocação com 29 pontos somados. Além disso, a Juve também pode assumir a liderança da competição, em caso de vitória sobre a Inter no fim de semana.

Atuando dentro seus domínios pelo Campeonato Italiano, a Juventus possui a melhor campanha, com seis vitórias e apenas um empate em cinco jogos disputados até o momento. Dessa forma, o clube bianconero ainda perdeu como mandante pelo Scudetto.

Diante da Internazionale, a Juve também mira sua maior sequência de vitórias para alcançar a ponta da Lega Serie A na próxima semana. Durante esse período, o time comandado pelo técnico Massimiliano Allegri, derrotou o Torino, o Milan, o Hellas Verona, a Fiorentina e o Cagliari, respectivamente.

No entanto, a última derrota da Velha Senhora no Campeonato Italiano, foi justamente contra o Sassuolo por 4 a 2, no dia 23 de setembro, através da quinta rodade. A partir daí, o clube piemontês nunca mais foi derrotado na competição.

Para essa partida, a Juventus terá que lidar com alguns desfalques, como nos casos de Mattia De Sciglio, Alex Sandro, Timothy Weah, Manuel Locatelli e Fabio Miretti, que estão sob cuidados ao departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, a Velha Senhora também não vai poder contar o astro francês Paul Pogba, que foi flagrado em exame antidoping por uso de testosterona em teste realizado após a partida contra Udinese pelo Campeonato Italiano.

Enquanto Nicolò Fagioli, segue afastado do time principal por sete meses, após envolvimento em escândalo de apostas em plataformas ilegais, em outubro desse ano.

Porém, o meio-campista de 22 anos, teve seu contrato renovado com a Juve na última terça-feira, por mais cinco temporadas, até junho de 2028.