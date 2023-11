Benfica busca disparar cada vez mais na liderança do Português

Após derrotar o Sporting no clássico, o Benfica entra em campo novamente pelo Campeonato Português e o próximo desafio será contra o Moreirense, com data marcada para o dia 3 de dezembro, através da 12ª rodada, às 15h00 (horário de Brasília), no estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Na tabela de classificação da Primeira Liga, os Encarnados seguem firmes na liderança com 25 pontos somados. Dessa forma, o time benfiquista também disparar cada vez mais na ponta, em caso de vitória fora de casa.

No entanto, o Benfica terá que torcer por tropeços dos arquirrivais Porto e Sporting, que ainda entram em campo nesta rodada pelo Campeonato Português.

Antes da retomada da Primeira Liga, o time comandado pelo técnico alemão Roger Schmidt ainda terá mais dois compromissos paralelos no final do mês de novembro.

Pela Taça de Portugal, o Benfica aguarda o vencedor do confronto entre Camacha e Famalicão, que se enfrentam neste sábado (18), através da terceira fase eliminatória do torneio nacional.

Enquanto na Champions League, os Encarnados recebem a Internazionale no dia 29 de novembro, pela quinta rodada do Grupo D, às 17h00, no estádio da Luz.

Diante dos italianos, o Benfica também vai em busca de seus três primeiros pontos no torneio, podendo sonhar com uma vagas da Europa League, após ser eliminado de forma antecipada para a Real Sociedad na última semana.

Para esses próximos compromissos, as Águias terão que lidar com quatro desfalques e tratam-se do lateral-esquerdo Juan Bernat, do lateral-direito Alexander Bah, do meio-campista Orkun Kökçü e do atacante David Neres, que seguem fora de combate e ficam da lista de relacionados da comissão técnica.

Por outro lado, o Benfica deverá entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição, entre eles a dupla de ataque formada pelo argentino Ángel Di María e pelo brasileiro Arthur Cabral, que são as principais esperanças de gols do time lusitano na temporada.