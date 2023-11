Bielsa fala após vitória do Uruguai sobre a Argentina: "Vencê-los não nos dá nenhuma de suas conquistas"

Nesta quinta-feira (16), o Uruguai bateu a Argentina por 2 a 0 na quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo da América do Sul. A partida aconteceu na Bombonera, mas a Celeste conseguiu o triunfo. Após a partida, o técnico Bielsa falou sobre os três pontos e sobre ter vencido a atual campeã do mundo:

"(A Argentina) é uma campeã mundial inesquecível. Vencê-los não nos dá nenhuma de suas conquistas. Eles exageram as avaliações."

Com Bielsa, o Uruguai quebrou um tabu longo de 22 anos sem vencer o Brasil e 36 anos sem vencer a Argentina. Além disso, a seleção celeste nunca havia vencido as duas seleções na mesma Eliminatória.

Bielsa revela o que definiu o jogo entre Uruguai e Argentina

O técnico argentino falou ainda sobre o tipo de partida que é um clássico entre Uruguai e Argentina e reforçou que o jogo não foi definido nos aspectos táticos, mas sim pelo fato de a seleção celeste ter se defendido muito bem.

"Não foi uma partida que foi definida por aspectos táticos. Nós defendemos muito e acredito que muito bem. A partir da recuperação da bola, podemos elaborar alguns momentos de bom futebol para criar situações suficientes para converter em gols. Nesse tipo de partida, tão pressionada, tão disputada, conseguir gols desequilibra a partida para a equipe que converte. Eu reitero o que disse no começo: não acho que foi uma partida definida no aspecto tático."

Agenda e classificação

Com a vitória, o Uruguai colou na Argentina na liderança das Eliminatórias da Copa do Mundo. Os hermanos têm 12 pontos em cinco partidas, contra 10 pontos da seleção celeste. A Seleção Brasileira, com a derrota para a Colômbia, caiu para a quinta colocação.

A próxima rodada será na terça-feira (21), quando o Uruguai recebe a Bolívia, às 20h30. A Argentina, por sua vez, visita o Brasil, no Maracanã, às 21h30.